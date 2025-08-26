Copa Santa Fe: Así se jugarán las finales de fútbol femenino

Desde la Federación Santafesina de Fútbol se confirmaron días y horarios de los partidos que definirán el torneo de fútbol femenino de la Copa Santa Fe. Vale la pena recordar que el último fin de semana lograron su clasificación a la instancia decisiva los equipos de Unión, de la capital de la provincia, y Social Lux, de Rosario.

Debido a un acuerdo por el cual se televisarán los encuentros de ida y la revancha, los cotejos se jugarán de la siguiente manera:



– Ida: 30/08/25, a las 15, en Santa Fe, local Unión en el Predio La Tatenguita.

– Vuelta: 14/09/25, a las 15 en Rosario, local Social Lux.