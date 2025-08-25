Scaglia: “A la provincia la hacen grande los industriales, el campo y el comercio, que generan trabajo”

Lo dijo la vicegobernadora durante un encuentro con industriales santafesinos en el Parque Industrial de la ciudad de Gálvez; y señaló la necesidad de “tener una agenda de desarrollo, porque a las industrias les tiene que ir bien y tienen que crecer”.

La vicegobernadora Gisela Scaglia participó este lunes de un encuentro con jóvenes industriales santafesinos, donde destacó que “a la provincia la hacen grande los industriales, el campo y el comercio, que generan trabajo”.

Luego de la reunión que se realizó en el SUM del Parque Industrial de la ciudad de Gálvez, Scaglia señaló la necesidad de “tener una agenda de desarrollo, porque a las industrias les tiene que ir bien y tienen que crecer, con una política de promoción industrial que vuelva a poner a la industria nacional en el centro de la escena”.

A continuación, la vicegobernadora indicó que “Gálvez tiene un corazón industrial muy importante. Acá se respira industria, con familias que han puesto lo mejor de ellas para ponerlas y sostenerlas. Así que nosotros esperamos que las políticas públicas las puedan acompañar”.

Con respecto a los jóvenes industriales, Scaglia señaló que “hay una nueva generación que se están abriendo camino; muchos son hijos de industriales, y otros que se animaron de cero, y les está yendo muy bien”; y manifestó que desde el Gobierno Provincial “queremos acompañarlos, porque la industria es parte de nuestro corazón productivo. Quienes hicieron grande a Santa Fe son los hombres y mujeres que le pusieron cuerpo y alma al campo y a la industria santafesina”.

Por último, repasó algunas de las obras que el Gobierno Provincial está realizando para la producción, cómo por ejemplo “la rotonda en la ruta 80 que ya terminamos, y que hicimos en tiempo récord. Además, vamos a estar abriendo la licitación de la ruta 41s. El orden es importante, pero la discusión carece de sentido si no hay una agenda de desarrollo en infraestructura, productiva, educativa”, concluyó Scaglia.

El encuentro fue organizado por la Cámara de Industrias, que preside Walter Garnero; y estuvieron presentes el secretario de Industria, Guillermo Beccani; el presidente de Fisfe, Javier Martín; y la representante de la Cámara de Industria y Fisfe, María Karina Ayub.