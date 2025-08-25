Rojas: “La lectura es fundamental en las infancias para despertar la curiosidad y desarrollar la capacidad de razonar”

En el marco de la Feria del Libro de Vera, organizada por Espacio Abierto, el diputado Sergio “Chiqui” Rojas destacó el acompañamiento de la comunidad y remarcó la importancia de fomentar la lectura, especialmente en las infancias.

“En primer lugar, quiero agradecer a todos los que colaboraron: a los escritores, músicos y artistas que participaron, a las escuelas que nos visitaron y a quienes se acercaron a disfrutar de este evento, que ya es un clásico de la ciudad de Vera. Fueron dos días muy intensos, recibimos críticas y comentarios muy positivos”, señaló.

El legislador también manifestó su preocupación por los resultados de las pruebas Aprender publicados recientemente: “Es alarmante que 3 de cada 4 chicos de tercer grado no comprendan textos sencillos. Cada vez es mayor la brecha entre quienes asisten a escuelas públicas y privadas, y entre distintos niveles socioeconómicos. No es algo que se solucione de manera rápida o sencilla, pero esta gestión viene trabajando el tema con diferentes herramientas, como el Plan de Alfabetización Raíz, y creo que se va a reflejar en próximas evaluaciones”.

Rojas subrayó que el compromiso con la lectura no debe recaer únicamente en la escuela: “No podemos pedirle a la escuela y a los docentes que carguen con toda la responsabilidad del aprendizaje. Cada uno, desde su lugar, tiene que estar y acompañar. La Feria es una propuesta en este sentido, pero también como padres podemos estimular la lectura regalando libros, llevando a los chicos a las bibliotecas y tomándonos un tiempo para leer con ellos”.

Finalmente, el diputado reflexionó sobre la relación entre lectura y nuevas tecnologías: “Con una pantalla los chicos aprenden intuitivamente, por repetición, incluso sin saber leer. Tenemos que estimular en ellos la capacidad de pensar, de razonar, de imaginar; y en eso la lectura juega un papel fundamental e irremplazable”.