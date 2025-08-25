Niños ocampenses participaron de la instancia regional del “7º Torneo Provincial de Bolitas»

Una delegación de niños ocampenses participaron en la localidad de Lanteri de la instancia regional del “7º Torneo Provincial de Bolitas”, organizado por el Ente Cultural Santafesino, en el cual la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Villa Ocampo es integrante de la Usina VII.



En esta oportunidad, participaron competidores de Lanteri, Las Garzas, Guadalupe Norte, Ingeniero Chanourdié, Arroyo Ceibal y Villa Ocampo, en búsqueda de la Copa “Papa Francisco”, que se disputará el domingo 7 de septiembre en la ciudad de San Jorge.



Por la Usina VII clasificaron para la final provincial:



· Categoría A: Agustín González (Guadalupe Norte)

· Categoría B: Alan Graffioli (Lanteri)

· Categoría C: Facundo Rivero (Guadalupe Norte)

· Categoría D: Miguel Cardozo (Ingeniero Chanourdié)