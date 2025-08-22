Continúa abierta la convocatoria a las Becas CreArte Litoral 2025 en el norte

La Diputada Provincial Charo Mancini, en articulación con la Universidad Nacional del Litoral, invita a los artistas, gestores y colectivos culturales del Departamento General Obligado a postular sus proyectos a las Becas CreArte Litoral 2025.



Se trata de un fondo concursable que financia iniciativas culturales en ocho disciplinas, con plazo de presentación abierto hasta el 15 de septiembre. La inscripción se encuentra disponible a través del siguiente formulario online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX7wmkjUmCk7zwBleAQYQNFXgbVvoCd29TKj8cn6STQc-RQg/viewform.

En esta nueva edición, Mancini destacó el impacto que tendrá la llegada del programa al norte provincial: “El Departamento General Obligado contará con una beca grupal de $1.500.000 y una beca individual de $500.000, destinada a fomentar la creatividad y la profesionalización del sector cultural”. Las propuestas seleccionadas contarán además con seis meses para ejecutar sus proyectos.

La legisladora subrayó que esta convocatoria constituye una oportunidad inédita para artistas, colectivos culturales y gestores de la región. “Queremos que nuestros talentos tengan el mismo acceso a recursos y oportunidades que en los grandes centros urbanos, porque creemos en la fuerza transformadora del arte y la cultura en nuestro territorio”, afirmó.