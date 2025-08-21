Villa Ocampo: El Colegio Virgen Niña celebró la Solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción

El pasado 15 de agosto, la comunidad educativa del Colegio Virgen Niña se unió con profundo fervor y espíritu de Fe para celebrar la Solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción bajo el lema: “Con María peregrinamos hacia la esperanza”.

Por decreto del Obispado de Reconquista del año 2013 la Escuelas dependientes de la Red Nuestra Señora de Itatí celebran de manera especial esta Fiesta tan importante para la Iglesia.

Durante la jornada del 14 de agosto los alumnos participaron en espacios de reflexión, cantos y actividades que reforzaron el mensaje de esperanza y entrega al servicio del prójimo. Los niños del Nivel Inicial participaron de unacelebración donde a través de cantos y representaciones, pudieron acercarse a la vida de María, descubriendo su ejemplo de Fe, amor y entrega. Con alegría y entusiasmo, los más pequeños expresaron la ternura de nuestra Madre del Cielo, compartiendo un momento lleno de espiritualidad y aprendizaje.

Los alumnos de la PROMO 25 de 7mo grado colocaron el manto a la Virgen de Itatí bendecido por el Padre Rolando; aprovechando la ocasión para agradecerle estos seis años de cercanía y acompañamiento para con nuestra comunidad. Los estudiantes del nivel secundario reflexionaron acerca del “SÍ” generoso de María a Dios enseñándonos a confiar, a vivir con Fe, esperanza y alegría teniendo presente que la oración, su capacidad de escucha, su humildad de corazón y su fidelidad fueron los pilares que la fortalecieron para poder hacerlo.

A través de estas acciones se reafirma su identidad católica y el deseo de seguir formando corazones generosos, alegres y comprometidos con la construcción de un mundo más fraterno, siguiendo el ejemplo de la Virgen María.

El viernes 15 se celebró la Santa Misa que no fue sólo un momento de fe y recogimiento, sino también una oportunidad para mostrar la generosidad de toda la comunidad del Colegio. Participando en la colecta para Cáritas Parroquial los estudiantes, familias y docentes se unieron para ofrecer una donación significativa de alimentos no perecederos, calzados, ropas y juguetes. Fue un gesto tangible de amor y solidaridad que demostró el verdadero significado de celebrar a la Virgen de la Asunción.