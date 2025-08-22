Villa Ocampo: La directora de Museos se reunió con autoridades provinciales

La directora municipal de Museos de Villa Ocampo, Estela Yaccuzzi, como miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Museos de la Provincia, participó de una reunión con autoridades del Ministerio de Cultura de Santa Fe, acompañada por la presidenta de la entidad, Adriana Imhoff; y la integrante Lidia Martínez.



En la sede ministerial fueron recibidas por el secretario de Gestión Cultural, Sebastián Cáceres; la subsecretaria de Identidad y Territorio, Natalia Enricco; y la directora provincial de Museos, Laura D’Aloisio.



Durante el encuentro, se acordó trabajar colaborativamente en acciones de capacitación y recuperación del patrimonio; además de hacer extensiva la invitación a los funcionarios provinciales para participar del próximo Encuentro Provincial de Museos, que este año tendrá como sede la ciudad de Malabrigo, a desarrollarse los días 27 y 28 de septiembre.