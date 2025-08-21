Las Toscas: Entrega de nuevas pensiones

El Intendente a cargo, César López junto a las trabajadoras sociales realizaron la entrega de nuevas pensiones provinciales correspondientes a la Ley 5110 de la provincia de Santa Fe.

Estas pensiones representan un apoyo fundamental para garantizar la independencia económica y la mejora en la calidad de vida de los vecinos y vecinas, reafirmando el compromiso de estar presentes en cada necesidad esencial de la comunidad.

En esta oportunidad, además, se otorgaron pensiones destinadas a estudiantes, un acompañamiento clave para que puedan continuar sus estudios y proyectar un futuro con más oportunidades.