Capacitación Docente en IA: Información importante

Debido a la gran cantidad de inscripciones recibidas, se habilitó una nueva instancia de confirmación para garantizar que todos los participantes reciban correctamente el enlace de acceso para el encuentro.

Por este motivo, se solicita a los docentes inscriptos que completen el siguiente formulario de validación:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAXnGZQDbSQ2V3b0TZI4GCmIZ8E3DheqVE11QrBGTld8UaGg/viewform

Cabe recordar que la capacitación es organizada por el diputado provincial Dionisio Scarpin y el Profesorado N°4 “Ángel Cárcano”.