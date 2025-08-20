La empresa Vial Control S.A., contratada por la Municipalidad de Villa Ocampo para la provisión y operación de los cinemómetros (radares) en la Av. Ermete Constanzi (travesía urbana de la Ruta Nacional 11), procedió a instalar el equipamiento y la cartelería obligatoria que indica el trayecto en el que se controlará en forma automática el respeto a la velocidad máxima permitida de 60 Km/h.
Próximamente, inspectores del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) realizarán las pruebas de calibración de los cinemómetros; y teniendo el informe técnico correspondiente que avale su funcionamiento, en aproximadamente 30 días ya estarían plenamente operativos los mismos.
A través de la Ordenanza 1741/24 se autorizó el llamado a licitación para la contratación de Sistemas para la Gestión Integral de Juzgados de Faltas con incorporación de Tecnología Inteligente asociada al tránsito, que incluye la provisión y operatividad del hardware y software homologados, con destino a la instalación de cinemómetros fijos de control de velocidad en la Av. Ermete Constanzi.
Para llevar a cabo el mismo, se conformó una Comisión de Adjudicación integrada por tres representantes del Ejecutivo y dos del Concejo Municipal, que tuvo la responsabilidad de definir aspectos técnicos, cantidad y puntos de ubicación de los equipos de control de velocidad; confeccionar el pliego licitatorio y resolver su adjudicación.
Todo este proceso se llevó a cabo bajo la supervisión y autorización de la Agencia Provincial de Seguridad (APSV), único organismo competente en la materia, y ante el cual se cumplimentaron todas las gestiones pertinentes.
Avanza la radarización de la Av. Ermete Constanzi (Ruta Nacional 11)
La empresa Vial Control S.A., contratada por la Municipalidad de Villa Ocampo para la provisión y operación de los cinemómetros (radares) en la Av. Ermete Constanzi (travesía urbana de la Ruta Nacional 11), procedió a instalar el equipamiento y la cartelería obligatoria que indica el trayecto en el que se controlará en forma automática el respeto a la velocidad máxima permitida de 60 Km/h.