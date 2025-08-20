Avanza la radarización de la Av. Ermete Constanzi (Ruta Nacional 11)

La empresa Vial Control S.A., contratada por la Municipalidad de Villa Ocampo para la provisión y operación de los cinemómetros (radares) en la Av. Ermete Constanzi (travesía urbana de la Ruta Nacional 11), procedió a instalar el equipamiento y la cartelería obligatoria que indica el trayecto en el que se controlará en forma automática el respeto a la velocidad máxima permitida de 60 Km/h.



Próximamente, inspectores del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) realizarán las pruebas de calibración de los cinemómetros; y teniendo el informe técnico correspondiente que avale su funcionamiento, en aproximadamente 30 días ya estarían plenamente operativos los mismos.



A través de la Ordenanza 1741/24 se autorizó el llamado a licitación para la contratación de Sistemas para la Gestión Integral de Juzgados de Faltas con incorporación de Tecnología Inteligente asociada al tránsito, que incluye la provisión y operatividad del hardware y software homologados, con destino a la instalación de cinemómetros fijos de control de velocidad en la Av. Ermete Constanzi.



Para llevar a cabo el mismo, se conformó una Comisión de Adjudicación integrada por tres representantes del Ejecutivo y dos del Concejo Municipal, que tuvo la responsabilidad de definir aspectos técnicos, cantidad y puntos de ubicación de los equipos de control de velocidad; confeccionar el pliego licitatorio y resolver su adjudicación.



Todo este proceso se llevó a cabo bajo la supervisión y autorización de la Agencia Provincial de Seguridad (APSV), único organismo competente en la materia, y ante el cual se cumplimentaron todas las gestiones pertinentes.