Mancini solicitó informes sobre la situación edilicia de la Escuela José Pedroni de Malabrigo

La Diputada Provincial Charo Mancini presentó un Proyecto de Comunicación en la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe, solicitando al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Educación, informe sobre la situación edilicia y el programa de mejoras de la Escuela de Jornada Completa N° 6.365 “José Pedroni”, ubicada en Colonia Malabrigo, Departamento General Obligado.

“La Escuela José Pedroni es una institución fundamental para la Colonia Malabrigo. Allí se garantiza el acceso a una educación de calidad, pero también se genera un espacio de integración social que hoy se ve afectado por el cierre preventivo de sus instalaciones”, señaló Mancini. La legisladora remarcó que este cierre “ha fragmentado la continuidad pedagógica de los alumnos y alterado el vínculo educativo de la comunidad escolar”.

En este sentido, Mancini destacó la importancia de conocer de manera urgente el estado de la infraestructura y el plan de obras que se prevé ejecutar. “Es necesario evaluar la magnitud de las intervenciones que requiere la escuela para garantizar que las mejoras se realicen en tiempo y forma. Las familias y los docentes necesitan respuestas concretas para recuperar la normalidad en el desarrollo educativo de sus hijos”, subrayó la diputada.