Villa Ocampo: El «Hogar San José» cumplió 45 Años

El pasado 6 de agosto, el Hogar de Adultos Mayores “San José” celebró sus 45 años; y lo hizo internamente con la participación de los 17 abuelos que se encuentran en estos momentos alojados en la institución, cuya dirección está bajo la responsabilidad de Martín Vera.

Paralelamente, desde la Asociación Cooperadora se lanzó una campaña de socios colaboradores para normalizar su funcionamiento. Bajo el lema “¡Unite a nuestra familia y hacé la diferencia!”, se busca fortalecer el acompañamiento y la contención de los adultos mayores, promoviendo la participación activa en actividades, eventos y proyectos que impacten positivamente en su calidad de vida.

La responsable interventora, María Luisa Grismado, informó que “hasta el 2 de septiembre tenemos abierta la convocatoria para que todo aquel que tenga interés en sumarse, de asociarse a la Cooperadora pueda hacerlo. Personas que tengan proyectos, ideas, ganas de apoyar a los abuelitos con diferentes acciones, pueden hacerlo de esta manera, asociándose”.

«Hay una cuota mínima de $200, que es para contribuir a ayudarlos a tener una mejor calidad de vida; hay que completar un formulario, para lo cual deben comunicarse conmigo en calle 9 de Julio 1149, de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 Hs.; o a través del Cel. 3482-419326”, precisó.

Aclaró luego que “siempre estamos a disposición para cualquier inquietud que la gente tenga; el único requisito para asociarse es tener ganas de apoyar a los adultos mayores, de compartir, de visitarlos; es tener ganas de ayudar, de estar con ellos, de promover su bienestar general. Invitamos a toda la comunidad a sumarse a esta noble causa, reafirmando el compromiso con nuestros abuelos y abuelas, y construyendo juntos un presente más digno y humano para ellos”.

Los comienzos



Cuando se aproximaba el traslado del Hospital SAMCO a sus actuales instalaciones, un grupo de vecinos de la comunidad tomó la decisión de darle un nuevo destino al viejo edificio. Entre ellos: Jorge Garro, Ernesto Pérez, Abelardo Schlatter y Raúl Yermanos, con sus respectivas esposas; quienes plantearon a las autoridades provinciales la necesidad de instalar un hogar para ancianos y la oportunidad de destinar a ese fin la edificación que se desocuparía.

Luego de arduas gestiones, a través de la Resolución Nº 933 del 24 de julio de 1978, el Gobierno Provincial dispuso reparar parte del edificio para que sea albergue de la nueva institución. Es así que las obras previstas se realizaron y fueron oficialmente concluidas el 21 de diciembre de ese mismo año.

El 27 de septiembre de 1979, a través de la Resolución Nº 2708, el entonces Ministerio de Bienestar Social de la Provincia llamó a concurso para cubrir los cargos correspondientes a administrador, ecónomo y dos empleados de servicios generales; haciéndose cargo de sus funciones el personal designado el día 12 de junio de 1980, comenzando con las tareas de preparación del hogar.

Finalmente, el 6 de agosto de 1980, con la presencia del ministro de Bienestar Social de la Provincia, se realizó el acto de inauguración del denominado en ese momento Hogar de Ancianos “San José”, con capacidad inicial para 15 internos. En esos primeros años, para su funcionamiento fue fundamental el acompañamiento de toda la comunidad y del propio municipio, que aportó la partida presupuestaria para alimentos y gastos generales; como así también para sumar más personal de atención, ya que lo que se recibía de la provincia no comprendía esas erogaciones.

Gentileza: Ocampense