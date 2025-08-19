La 5ª víctima fatal del desplome del montacargas en San Lorenzo era de El Rabón

El lunes 18 de agosto de 2025 se confirmó la muerte de Fernando Guerra, 25, el único operario que había sobrevivido al trágico desplome de un montacargas en un edificio en construcción, sobre la calle San Carlos al 1000 aproximadamente, en la ciudad de San Lorenzo.

Guerra, oriundo de El Rabón, había sido trasladado en grave estado al Hospital «Eva Perón» de Granadero Baigorria, donde permaneció internado hasta la mañana del lunes, cuando se produjo su fallecimiento.

En el mismo accidente laboral perdieron la vida en el acto Matías Ezequiel Aquino, 30; y Lucas Agustín Palacio, 25, ambos de Florencia; y Alexis Ramón María Cettour, 25; y Axel Maximiliano Vanwelle, 25, oriundos de Hardy.

De acuerdo a lo informado, el siniestro ocurrió alrededor de las 12:45 del domingo 17 de agosto, cuando los cinco jóvenes trabajadores descendían en el montacargas, que se desplomó desde el noveno piso y cayó dentro del hueco destinado a un ascensor.

Las causas del hecho aún son materia de investigación.