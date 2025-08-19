Villa Ocampo: Despedida al Padre Rolando

Este domingo 17 de agosto, en la Misa de las 19:00 hs., nos reunimos como comunidad para despedir al Padre Rolando, agradeciéndole profundamente estos 6 años de entrega, servicio y cercanía.

Durante este tiempo, ha sido para nosotros guía, confidente, amigo, y, sobre todo, un verdadero hombre de Dios, siempre fiel a su ministerio y comprometido con cada uno de nosotros.

Queremos invitar a todos los movimientos, grupos, comunidades de capillas y oratorios, y a toda la comunidad en general, a compartir este momento tan especial. Será una oportunidad para unirnos en la fe y manifestarle nuestro cariño y gratitud por su testimonio de vida y su acompañamiento constante.

Después de la Misa, compartiremos un momento fraterno en el Salón Parroquial, donde podremos saludarlo, recordarlo y celebrar juntos el camino recorrido.

Los esperamos para vivir este encuentro con el corazón abierto y agradecido.

Padre Rolando, oramos por vos y pedimos a Dios la gracia de volver a reencontrarnos en el camino de la fe.