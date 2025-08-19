Canotaje del Jaaukanigás: naturaleza, deporte y encuentro cultural en el norte santafesino

El Canotaje del Jaaukanigás se ha consolidado como una de las experiencias ecoturísticas y deportivas más destacadas de la provincia de Santa Fe. Año tras año, reúne a amantes del río y la naturaleza en el imponente Sitio Ramsar Jaaukanigás, un paraíso de biodiversidad que abarca las localidades de Florencia, Las Toscas y Villa Ocampo.

Una tradición en crecimiento

Desde hace más de una década, esta travesía en kayak convoca a participantes de distintos puntos de la Argentina e incluso del exterior. Más de 140 palistas dijeron presente en la edición 2024, disfrutando de dos jornadas de remo, camaradería y contacto con paisajes únicos, con acampe en Las Toscas y cierre festivo en Villa Ocampo.

En 2025, la 13ª edición estaba prevista para el 20 y 21 de junio, pero debió suspenderse por mal tiempo. Finalmente, la organización pudo reprogramarla y, con gran éxito, se realizó los dias 15 y 16 de agosto, demostrando la fuerza de la propuesta y el compromiso de los municipios y de la comunidad en su conjunto.

La experiencia

Durante la travesía, los participantes recorren islas, riachos y lagunas del Jaaukanigás, acompañados por la riqueza natural del ecosistema: aves, carpinchos, flores acuáticas y la calma del río. Además del deporte, el evento promueve el turismo sostenible, la integración cultural y el desarrollo regional.

Cierre de la edición más reciente

Con emoción y alegría, los organizadores resumieron el espíritu de la última travesía con estas palabras:

“Una nueva edición del Canotaje del Jaaukanigás llegó a su fin. Nos llevamos paisajes únicos, aventuras compartidas y la certeza de que la naturaleza siempre nos regala momentos inolvidables. ¡Gracias a todos los que fueron parte!”