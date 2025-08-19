Villa Guillermina: Detuvieron a un joven con droga durante un control de rutina

La policía de Villa Guillermina aprehendió este lunes a un joven de 19 años durante un control en la esquina de Doctor Reinoso y Alvear, donde se le encontraron tres envoltorios con una sustancia blanca.

Con la colaboración de la PDI de Las Toscas se realizó una prueba de campo, que dio resultado positivo para estupefacientes. Además, se secuestraron un teléfono celular, dinero en efectivo y una motocicleta Honda Wave negra sin patente, plásticos ni luces, en la que se movilizaba.

El joven fue detenido por el delito de “Tenencia de Estupefacientes” (Ley N° 23.737) y quedó a disposición de la justicia.