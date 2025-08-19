Más de 2.600 docentes se capacitan en el uso de Inteligencia Artificial

La capacitación gratuita, organizada junto al Profesorado N°4 de Reconquista, forma parte del proyecto de ley del diputado provincial Dionisio Scarpin que propone enseñar inteligencia artificial en todos los niveles educativos, y alcanzó 2.681 inscriptos.

El diputado provincial Dionisio Scarpin explicó que la capacitación busca acercar a los docentes herramientas prácticas para que puedan trabajar con inteligencia artificial. “Queremos que la IA no sea algo lejano o difícil, sino una herramienta útil que cada docente pueda usar para planificar, evaluar y motivar a sus estudiantes”, señaló.

En la previa de la actividad, el legislador provincial se reunió con directivos del Profesorado N°4 de Reconquista, para ultimar detalles de la actividad que se realizará esta semana. Allí coincidieron en la importancia de sumar propuestas conjuntas que fortalezcan la formación docente y acerquen la innovación a todas las aulas de la provincia.

Dionisio Scarpin recordó que esta propuesta de capacitación forma parte de su proyecto de ley para incorporar la enseñanza de inteligencia artificial de forma progresiva en todos los niveles educativos. “Si queremos que nuestros chicos y chicas estén preparados para el futuro, tenemos que empezar por capacitar a quienes los forman todos los días. La escuela no puede quedar afuera de los cambios que ya están pasando”, afirmó.

El legislador señaló que durante la experiencia del stand “Dioni IA” en la Expo Rural de Reconquista no solo se mostró el potencial de la inteligencia artificial, sino que también se invitó a los docentes a sumarse a la capacitación. “En la Rural vimos el interés de muchos docentes y aprovechamos para convocarlos. Queremos que puedan llevar al aula lo que allí conocieron, usando la IA de manera práctica, creativa y responsable”, concluyó.