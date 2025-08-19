Las Toscas: Sigue abierta la Convocatoria al 2° Concurso de Fotos

En el marco del 145° Aniversario de Las Toscas, la Diputada Provincial Charo Mancini invita a sumarse al 2° Concurso de Fotos “Jaaukanigás, donde habita la vida”, una propuesta que pone en valor la riqueza natural del humedal y la identidad de la ciudad. La convocatoria está destinada a personas mayores de 13 años, oriundas o residentes en Las Toscas, bajo el eje temático “Naturaleza Viva”, con el objetivo de retratar paisajes, flora y fauna del Sitio Ramsar Jaaukanigás.
La recepción de fotografías estará abierta hasta el viernes 22 de agosto de 2025 a través del siguiente formulario online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePX-gCm0tbiHC4MCwDYqlwsXltv_N_S5UM_YqF0G_5eeFX6A/viewform
El jurado seleccionará el 1° y 2° premio, con $200.000 y $150.000 respectivamente, mientras que el 3° premio de $100.000 será definido por votación del público en la página oficial de Facebook de la Diputada @mancinicharo.
El jurado está integrado por: Mariana Feck, Fotógrafa Profesional; Cintia Rosa, Diseñadora Gráfica y Profesora, y Magalí López, Periodista.
“Invitamos a todas y todos los tosquenses a participar de esta segunda edición. Cada foto es una forma de homenajear lo que somos y de reafirmar nuestro compromiso con la naturaleza”, concluyó Mancini.