Exitosa feria de la Agricultura Familiar en Vera

Por primera vez, los productores y familias organizadas en la UOCB realizaron una feria en la ciudad de Vera para mostrar su trabajo y ofrecer sus productos. Vecinos y vecinas de la ciudad pasaron se acercaron durante la jornada del viernes para llevarse todo tipo de productos regionales, desde alimentos hasta artesanías.

El presidente de la UOCB, Pino Suárez, manifestó que “es un día histórico para los pequeños productores y familias que pertenecemos a la UOCB. Tenemos más de 30 años de historia trabajando en conjunto y es la primera vez que podemos venir a Vera en el marco de una feria, no de manera individual sino como organización».



«Estamos muy contentos por esta oportunidad, muy agradecidos con todos los que pasaron por la feria a comprar algo o simplemente a conocernos, y con quienes nos ayudaron con la organización, especialmente a FundaPaz y el diputado Chiqui Rojas, que nos vienen acompañando desde hace mucho tiempo, y a la Municipalidad de Vera que nos facilitó el lugar y estuvo a disposición”.

Gabriela Varela, técnica de FundaPaz, organización que acompaña y trabaja junto a las comunidades campesinas e indígenas del norte, expresó que “estas ferias tienen un significado social que excede lo económico, son lugares de encuentro, de intercambio, donde surgen nuevas ideas y oportunidades. La idea de trabajar en red junto a las organizaciones es precisamente esa, contribuir entre todos a fortalecer las economías familiares”.

Por su parte, el diputado Rojas señalo que “estas ferias son muy importantes para visibilizar el trabajo de los pequeños productores y de las familias que subsisten de su trabajo, de lo que producen con lo que les proporciona la tierra. En tiempo de redes sociales también es muy importante trabajar cara a cara, mostrar los productos en un lugar físico, que la gente vea y conozca a quienes les compra y de donde provienen las cosas. Felicitamos a todos los productores que participaron de esta feria y esperamos que el próximo mes puedan sumarse otras familias del departamento”.