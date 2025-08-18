Las Toscas: Homicidio Culposo en accidente de tránsito

Personal de la Comisaría 5ª de la Unidad Regional IX tomó intervención en un accidente de tránsito ocurrido el domingo 17 de agosto a las 07:10 hs, sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 895, aproximadamente.

El siniestro estuvo protagonizado por una pick up Toyota Hilux, que circulaba de norte a sur proveniente de Florencia con destino a Córdoba Capital. El vehículo era conducido por un joven mayor de edad y acompañado por dos personas más, todos con domicilio en la provincia de Córdoba.

El otro rodado involucrado fue una motocicleta Yamaha Crypton de color azul, sin dominio visible, que se desplazaba en sentido sur a norte. La misma era guiada por un joven de 23 años, domiciliado en la ciudad de Las Toscas.

Como consecuencia del impacto, el motociclista perdió la vida en el lugar.

Se dio conocimiento al fiscal en turno y, por disposición judicial, la ruta permanece con tránsito interrumpido en ambas manos mientras se realizan las pericias correspondientes.