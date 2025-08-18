Gisela Scaglia en la Expo Maciel: “Santa Fe y la Argentina van a crecer desde el interior productivo”

La vicegobernadora Gisela Scaglia participó de la 3ª Expo Industria, Comercio, Arte y Gastronomía en Maciel, una muestra que reunió a más de 90 expositores, artesanos, emprendedores y comerciantes de toda la región. El encuentro volvió a confirmar que el interior santafesino sostiene con esfuerzo y trabajo el desarrollo de la provincia y del país.

“Santa Fe y la Argentina van a crecer desde ustedes, desde el interior productivo. Ese es nuestro camino”, expresó Scaglia en el inicio de su mensaje.

En su intervención, la vicegobernadora destacó el sacrificio de la comunidad de Maciel y el valor de sostener en el tiempo este tipo de iniciativas: “Es muy difícil armar un evento así y todavía más sostenerlo con los años. Por eso felicito a toda la comuna y a todo el equipo que lo hace posible.”

Scaglia remarcó que lo que distingue a estas ferias no es sólo el espacio de encuentro, sino el compromiso colectivo que las sostiene: “Este es el esfuerzo de toda una comunidad que pone empeño, que trabaja mucho, y se nota en cada stand y en cada vecino que participa.”

La vicegobernadora también hizo referencia al sentido social y comunitario de la expo: “Lo más lindo de todo esto es que podamos ayudar un poco, que los clubes, los productores y los vecinos encuentren apoyo para seguir creciendo.”

La jornada incluyó actividades por el Día del Niño, con juegos, espectáculos y propuestas recreativas para las familias. Allí, Scaglia envió un mensaje especial: “Quiero desearles un gran Día del Niño, un poco adelantado, pero nunca es temprano para celebrar. Todo este esfuerzo también es por su presente y por su futuro.”

La recorrida contó con la presencia del presidente comunal Juan Carlos Tramontín; el senador departamental, Leo Diana, Horacio Ciancio, secretario de Municipios y Comunas; y Virginia Vottero subsecretaria de asuntos institucionales, entre otras autoridades locales y provinciales.

Scaglia cerró su discurso con un mensaje de orgullo y esperanza: “Felicitaciones a toda la comunidad de Maciel por seguir apostando al futuro de la Invencible Santa Fe.”