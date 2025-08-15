Tacuarendí: Camioneta impactó contra un animal vacuno

El jueves 14 de agosto de 2025, a las 19:32 horas, personal de la Subcomisaría 1ª de la Unidad Regional IX intervino en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 880 de la Ruta Nacional N° 11, jurisdicción de Tacuarendí.

En el siniestro participó una camioneta Ford Ranger, color blanca, conducida por un hombre mayor de edad domiciliado en San Antonio de Obligado, que colisionó contra un animal vacuno.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. En el lugar trabajó personal de la dependencia policial, efectivos de la Policía de Seguridad Vial y se solicitó la colaboración de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas” de Villa Ocampo.