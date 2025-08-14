Se presentó en el departamento Vera la convocatoria al programa CreArte Litoral

El diputado Sergio “Chiqui” Rojas, junto a Nair Saade, director de acción y desarrollo territorial de la Universidad Nacional del Litoral, estuvieron presentes en Calchaquí, Margarita e Intiyaco brindando información y respondiendo consultas sobre el Programa CreArte Litoral.

Sobre el Programa, Rojas explicó que “las inscripciones ya están abiertas, hasta el 15 de septiembre hay tiempo para presentar los proyectos. Para el departamento Vera, firmamos un convenio por dos becas individuales y una beca grupal. Se pueden inscribir en ocho disciplinas artísticas: transformación social, música, audiovisuales, artes visuales, escénicas, diseño y patrimonio, letras y artes combinadas.”

Rojas manifestó que “muchas veces este tipo de programas no llegan o no se difunden fuera de los grandes centros urbanos, por lo que esta es una oportunidad única para los verenses de concursar por una beca que potencie no sólo proyectos en marcha sino ideas prometedoras y originales, algunas de las cuales pudimos conocer en estas charlas informativas».

El diputado remarcó que “en medio del desfinanciamiento por parte del gobierno nacional, que la UNL, una universidad nacional, decida ampliar los montos de las becas y llegar a más localidades de la provincia sin dudas es una gran noticia que también requiere un compromiso por parte de todos para que se sostenga. Para nosotros la cultura es parte de nuestra identidad, es historia, pero también una oportunidad de desarrollo, y desde nuestro lugar vamos a seguir aportando y apoyando estas iniciativas”.

Finalmente, Rojas agradeció y destaco el apoyo institucional y de la comunidad a esta iniciativa.

“Estamos muy contentos por la repercusión que tuvieron las charlas. Quiero agradecer al presidente comunal de Margarita, Ariel Bolaño, al club Carlos Gardel y al concejal Juan José Humoller de Calchaquí, a la Biblioteca Popular Héroes de Malvinas de Intiyaco, y a todos los que colaboraron y acompañaron en la difusión de esta iniciativa”.

Sobre el programa



CreArte Litoral es una iniciativa impulsada por la UNL junto a legisladores provinciales y gobiernos locales, que apunta a fomentar proyectos culturales que contribuyan al desarrollo sostenible del patrimonio natural y cultural del centro-norte santafesino.

El diputado Rojas se constituyó como agente promotor del programa en el departamento Vera, articulando esfuerzos con intendentes y presidentes comunales para garantizar la difusión y el acceso equitativo a las convocatorias en todo el territorio.

Toda la información, bases y formularios están disponibles en http://www.unl.edu.ar/creartelitoral

Para consultas específicas, los interesados pueden escribir a [email protected]