Villa Ocampo: Aprehendido por hurto y resistencia a la autoridad

El lunes 11 de agosto de 2025, a las 17:40 horas, personal de la Comisaría 4ª de Villa Ocampo recibió un llamado telefónico alertando que, en el paraje Villa Adela, un sujeto habría ingresado a varios domicilios y sustraído un teléfono celular.

Tras un patrullaje por la zona, los efectivos localizaron al individuo, quien al advertir la presencia policial emprendió la fuga. Fue interceptado a pocos metros e identificado como un hombre mayor de edad, domiciliado en Caseros, provincia de Santa Fe.

El sospechoso fue trasladado a sede policial y quedó aprehendido por los delitos de hurto y resistencia a la autoridad. Se dio intervención al fiscal y defensor en turno.