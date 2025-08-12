CreArte Litoral ya está en marcha

Artistas, emprendedores y gestores culturales del norte santafesino participaron de las charlas informativas sobre la convocatoria de las Becas CreArte Litoral 2025, organizadas por la Diputada Provincial Charo Mancini, quien se suma como agente promotora del programa en el Departamento General Obligado junto a la Universidad Nacional del Litoral. Las actividades se realizaron en el Club Social Las Toscas y en el Salón Forestal de Villa Ana, con la presencia del Ms. Arq. Nadir Saade, Director de Acción y Desarrollo Territorial de la UNL.

Saade explicó que CreArte Litoral es un fondo regional concursable que otorga financiamiento para proyectos culturales en ocho disciplinas, con un plazo de presentación hasta el 15 de septiembre y seis meses de ejecución para los seleccionados. En el caso de Las Toscas, asistieron también representantes culturales de Tacuarendí, Hardy, El Rabón y San Antonio de Obligado, quienes pudieron evacuar dudas sobre formulación de proyectos, evaluación, rendición de fondos y posibilidades de iniciativas con identidad local, servicio a la comunidad y carácter itinerante.

Mancini destacó que “seguimos apostando al arte como motor de desarrollo, porque la cultura no solo forma identidad, sino también futuro”, y remarcó que en esta edición 2025, gracias a su gestión, “el Departamento General Obligado contará con una beca grupal de $1.500.000, destinada a fomentar la creatividad y la profesionalización del sector cultural. Esta es una inversión directa en cultura, formación y futuro”.