CreArte Litoral estrena categoría regional en el departamento Vera

El diputado Sergio «Chiqui» Rojas es agente promotor de programa logrando la incorporación de más localidades del norte santafesino a las becas artísticas de la UNL. Además, esta semana habrá charlas informativas en Calchaquí, Margarita e Intiyaco.

El diputado nortefesino Sergio «Chiqui» Rojas firmó un convenio con el rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella que incorpora al departamento Vera en la nueva edición del programa CreArte Litoral 2025, ampliando el acceso a becas de creación y formación artística a nuevas localidades de la región.

El acuerdo permitirá que artistas, gestores culturales y artesanos del departamento Vera accedan a este fondo concursable. «La firma de este convenio representa una oportunidad concreta para ampliar el acceso a la cultura en nuestro departamento. En esta oportunidad, los artistas y gestores culturales de Vera podrán participar en igualdad de condiciones de un programa que ya demostró su impacto en el desarrollo cultural», destacó el diputado Rojas tras la firma del convenio.

Más becas y mejores montos



La nueva edición del programa no solo amplía su alcance geográfico sino que también incrementa el monto de las becas otorgadas, beneficiando a todos los participantes de la convocatoria 2025.

Los interesados podrán inscribirse de manera individual o grupal hasta el 14 de septiembre en dos categorías —formación y creación— y en ocho disciplinas artísticas: transformación social, música, audiovisuales, artes visuales, escénicas, diseño y patrimonio, letras y artes combinadas.

«Creemos en el arte como herramienta real de desarrollo y transformación social. Por eso trabajamos para que el Estado, las universidades y los gobiernos locales garanticemos que cada artista, gestor o artesano de nuestro departamento tenga acceso a estas oportunidades de financiamiento cultural«, expresó Rojas.

Charlas informativas en el territorio



Para difundir la convocatoria, se realizarán charlas informativas en distintas localidades del departamento:

• Calchaquí: Miércoles 13, 18 hs. Club Carlos Gardel (Ituzaingó 950)

• Margarita: Miércoles 13, 19:30 hs. Comuna de Margarita (Belgrano 1678)

• Intiyaco: Jueves 14, 10 hs. Biblioteca Popular Héroes de Malvinas

Un programa federal y colaborativo



CreArte Litoral es una iniciativa impulsada por la UNL junto a legisladores provinciales y gobiernos locales, que apunta a fomentar proyectos culturales que contribuyan al desarrollo sostenible del patrimonio natural y cultural del centro-norte santafesino.

El diputado Rojas se constituyó como agente promotor del programa en el departamento Vera, articulando esfuerzos con intendentes y presidentes comunales para garantizar la difusión y el acceso equitativo a las convocatorias en todo el territorio.

La convocatoria 2025 ya está abierta y toda la información, bases y formularios están disponibles en http://www.unl.edu.ar/creartelitoral. Para consultas específicas, los interesados pueden escribir a [email protected].