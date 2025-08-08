Villa Ocampo: Entrevista a Carina Cabo

Se entrevistó a Carina Cabo previo a su charla «Del libro a la Inteligencia Artificial. Reflexiones sobre el uso de la tecnología en el aula.», llevada a cabo el día jueves 7 de agosto en el Colegio Santísima Virgen Niña.

Bueno, ¿Qué tal? Carina Cabo, aquí en Villa Ocampo, próximo a una charla. Bienvenida a la ciudad. ¿Cómo se siente?



Muy bien, la verdad que muy bien atendida, encantada.

Pensando que hay un espacio que pueda pensar en los docentes. Me pareció muy interesante que haya una capacitación gratuita para docentes y para el público en general, porque es un tema que nos preocupa como ciudadanos comunes, si tenemos niños cerca o que hemos ido en la escuela, nos preocupa el tema de qué hacemos con la inteligencia artificial que nos ha invadido y nos ha caído cual baldazo de agua fría y que a veces decimos, no, yo no la utilizo. Pero sin embargo, todo el tiempo, cuando entramos al home banking, cuando abrimos el celular, todo el tiempo la inteligencia artificial está en nuestras vidas. Entonces, bueno, cómo hacer un uso racional y comprometido también, sobre todo con la educación de los chicos.

Chicos que muchos tienen una idiosincrasia como alejada de la tecnología, del Internet y demás.





¿Es accesible a esta presentación?



A ver. Si, porque la inteligencia artificial está en la vida cotidiana y en general los chicos, por más que estén alejados, tienen un teléfono celular en general en mano. Quizás no todos, pero en general sí. Entonces hay que enseñarle el buen uso del celular.

Primero con el ejemplo, porque obviamente si nosotros usamos 20 horas el celular, nuestro hijo va a querer usarlo porque va a ver que algo interesante tiene. Y a su vez también un uso comprometido, que no le demos un celular a un niño menor de cinco años. Que los chicos que tengan celular en mano sea para leer o para mirar una película, pero que realmente sepa que sea para educación de ellos. Creo que eso es importante.

No se contradice o se contrapone un poco el sistema de costeo actual, donde como que el teléfono no.

Y sí hay una ley en la provincia de Santa Fe que prohíbe el uso del celular. Yo particularmente creo que es necesario. ¿Por qué? Porque todo el día estamos celular en mano, porque si vamos a la ruta, sacamos el celular y vamos con el mapa que está en el celular, no con el mapa celeste y blanco que da la escuela. Entonces la escuela sigue enseñando con ciertas características, con ciertas metodologías que tienen que ver más con el siglo XX que con el siglo XXI.

El tema es que los docentes no estamos capacitados para eso. Entonces hay que capacitarse.





Hay posibilidades de que se aplique normativa nueva en el sistema educativo para que se empiece a aplicar todo este tipo de tecnologías.



Sí, tengo entendido que hay un senador en la provincia de Santa Fe que presentó un proyecto de ley para el uso del celular, el uso pedagógico del celular. Por eso digo, yo soy defensora del uso pedagógico, no digo todos los días, todo el día, pero sí que enseñemos a usar el celular.

Pero para eso tiene que estar capacitado primero el docente y saber usarlo pedagógicamente, si no, no tiene sentido. Y a su vez, a partir de un cuadro, a partir de una imagen, a partir de una película, poder construir el conocimiento. Ya no alcanza con que un docente se pare en el frente, hable y explique, porque hoy el chico aprende de otra manera que quizás 40 años, ¿no? Quienes estábamos en las escuelas, el único conocimiento nos lo daba la maestra. En cambio hoy no, hoy sabemos que aprendemos todo el tiempo, en todo lugar.

Entonces, bueno, el chico en la escuela pareciera que se aburre, porque solamente hay un solo lugar del saber, que es la maestra. Bueno, implementar otras tecnologías, otras metodologías que sean más activas por parte de los chicos, que no solamente acepten la tecnología. Tal cual como el chat GPT, donde le hago preguntas y el chat GPT me responde todo lo que yo quiero. No, no, no. Que la maestra le diga, bueno, ahora hacele vos preg al chat GPT, ahora vos lo que decís al chat GPT, cuestionalo, contraponelo con un libro, contraponelo con lo que encontró otro compañero, hagan una entrevista en función de esto, de aquello.

Es decir, que haya un trabajo activo del alumno para que pueda seguir aprendiendo y pueda seguir usando la inteligencia artificial, que cada vez viene más compleja.