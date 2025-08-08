Mancini: “Los jóvenes tienen mucho para aportar a la política”

Este jueves se llevó a cabo en Las Toscas y Villa Ana la capacitación del Programa “Diputados por un Día” edición 2025, una iniciativa de la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe que promueve la formación cívica y la participación política de los jóvenes, en esta oportunidad coordinado por la Diputada Provincial Charo Mancini.

La jornada comenzó por la mañana en el Salón Parroquial de Las Toscas y continuó en la EESO N° 273 “Juan Galo de Lavalle” de Villa Ana. Participaron alumnos de la E.E.T.P. y S.O. N° 363 “Norma Aquino” y de la E.E.S.O.P.I. N° 8125 “José Manuel Estrada” de Las Toscas, junto a estudiantes de la escuela anfitriona en Villa Ana.

La apertura estuvo encabezada por la Diputada Mancini, quien afirmó: “Este programa es una oportunidad única para que los jóvenes se acerquen al funcionamiento legislativo, aprendan a transformar sus ideas en proyectos y se animen a debatirlas con fundamentos”. Y agregó: “Los jóvenes del norte santafesino tienen mucho para aportar a la política, porque su mirada y sus propuestas son indispensables para el futuro que estamos construyendo”.

La capacitación estuvo a cargo del equipo del Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICAP), que brindó a los estudiantes herramientas para desenvolverse en la sesión especial que se realizará en la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia en el mes de septiembre. “Esta experiencia no sólo les permitió conocer de cerca cómo se elaboran las leyes, sino también comprender que la política es una herramienta de transformación social cuando se ejerce con compromiso y responsabilidad”, concluyó Mancini.