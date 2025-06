Scaglia resaltó la fuerza del cooperativismo en la Asamblea de Agricultores Federados Argentinos

La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, participó este martes de la 93° Asamblea Ordinaria de Delegados de Agricultores Federados Argentinos (AFA), un encuentro clave para el cooperativismo agropecuario, que se realizó en la ciudad de Rosario.

Del acto participaron también el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el presidente de la Asociación Agricultores Federados Argentinos S.C.L., Darío Marinozzi; y la presidenta de Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, junto a delegados de distintas provincias y funcionarios de la provincia de Santa Fe.

“Santa Fe es campo, industria, ciencia y tecnología, pero sobre todo es la provincia del cooperativismo y el mutualismo. El trabajo de nuestras cooperativas y mutuales cambia vidas y transforma realidades, porque acompañan a nuestros productores y sus familias desde lo financiero y lo social”, expresó Gisela Scaglia.

En ese sentido, Scaglia destacó especialmente el rol que cumple AFA en el interior santafesino, generando arraigo y desarrollo a través de la creación de industrias en los pueblos, generando empleo genuino y agregando valor en origen. “AFA invierte en cada producto para que ese valor quede en el lugar donde se produce, promoviendo cadenas de valor locales, sosteniendo el empleo en los pueblos y fortaleciendo la economía regional. Esa es la Santa Fe que queremos: con oportunidades, con futuro, y con la gente eligiendo quedarse en su lugar”, afirmó.

Scaglia también reiteró su postura respecto a las retenciones: “Creo firmemente que tenemos que eliminar las retenciones al campo. Son el peor impuesto: se llevan la plata y no vuelve nada. Tenemos rutas nacionales sin arreglar, no hay infraestructura productiva y no vuelve a las localidades donde están los campos ni a los caminos rurales. Si sacamos las retenciones, nuestros productores van a poder invertir, producir más e innovar. Ahí está el verdadero camino para que la Argentina crezca de verdad desde el interior”.