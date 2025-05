Michlig: «Trabajamos todos los días. No somos los que aparecen solo para las elecciones”

Este lunes, en su habitual trabajo territorial, el senador Felipe Michlig junto al diputado Marcelo visitaron la localidad de Las Avispas y más tarde en la sede del Senado, de la ciudad de San Cristóbal, mantuvieron un encuentro con los presidentes comunales de Ñanducita, Héctor Barbaglia, y de Capivara, Adriana Córdoba, a los efectos de hacer entrega de aportes gubernamentales para el desarrollo comunitario.

Durante el contacto con la prensa regional el senador Felipe Michlig se refirió “al trabajo cotidiano” que realiza junto a su equipo en el territorio, y al “contraste con algunas actitudes de los que suelen aparecer solo en tiempos electorales”.

“La gente sabe quién está todos los días”

“Muchas veces somos los más criticados, porque la mayoría de los reclamos, los pedidos y las necesidades recaen sobre nosotros. Y lo entendemos, porque estamos presentes, y porque la gente confía en que podamos gestionar una solución. Pero también vemos que hay quienes aparecen uno o dos meses antes de una elección y después no se los ve más. Es así. Los que fueron candidatos ya ni se escuchan, no hacen una propuesta, no acercan una idea ni intentan una gestión.”

“Nosotros tenemos la tranquilidad de conciencia de que trabajamos todos los días. Y tal vez por eso la gente nos sigue acompañando. Porque ve el esfuerzo y sabe que estamos. Nos voten o no, nosotros trabajamos para todos. No hacemos diferencias. Recorremos cada localidad, golpeamos puertas en cada ministerio, y siempre con la misma convicción: buscar respuestas y mejorar la vida de nuestros vecinos.”

Aportes para Las Avispas, Ñanducita y Capivara

En la comuna de Las Avispas los legisladores fueron recibidos por el presidente comunal Felipe Vieira. Allí entregaron un aporte del Programa Brigadier, que permitirá adquirir un tractor 0 km, una herramienta clave para seguir mejorando los servicios que presta la comuna.

Luego, ya en la ciudad de San Cristóbal, en la delegación del Senado, mantuvieron un encuentro con los presidentes comunales de Ñanducita, Héctor Barbaglia, y de Capivara, Adriana Córdoba. En ese marco, se hizo efectiva la entrega de nuevos aportes que suman al crecimiento de ambas comunidades.

En la oportunidad Ñanducita recibió $58.269.748 a través del Programa Brigadier para la compra de un tractor. Además, $6.000.000 del Plan Incluir y $10.000.000 como parte para la adquisición de una camioneta 0 km.

Por su parte, Capivara recibió $32.880.838,87 del Programa Brigadier para la compra de una niveladora de arrastre.