Santa Fe exige la eliminación definitiva de retenciones. «Ya están haciendo daño», dijo Puccini

El ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia dijo que Santa Fe aporta el 50 % de las retenciones, un tributo que “ya cumplió un ciclo, le saca rentabilidad al productor, nos deja sin obras de infraestructura, y la plata se va al conurbano”; y pidió que haya “una eliminación inteligente de las retenciones, de manera sostenida y que dé previsibilidad al agro y a la industria”.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, se refirió este lunes al reclamo que la Provincia mantiene ante el gobierno nacional para que reduzca o quite las retenciones al campo y a la industria, sectores que “han demostrado que son los que sacan el país adelante, independientemente de la coyuntura”, y a los que el Gobierno santafesino pide “sacarles la pata de encima”.

El funcionario recordó que “el año pasado Maximiliano Pullaro fue el primero de los gobernadores que salió a advertir por aquella Ley Ómnibus con la que el Gobierno nacional quería aumentar las retenciones al campo y poner nuevas retenciones a la industria. De allí en adelante la posición de Santa Fe -como de otras provincias del interior productivo- fue siempre la misma: sacarle definitivamente la pata de encima a la producción”. Al respecto, expresó que “las retenciones han cumplido un ciclo: hace décadas que se han impuesto, quizás para cumplir una función determinada en un momento determinado del país, pero si miramos en todo el tiempo que las retenciones tuvieron vida, la verdad que ya están haciendo daño, porque le siguen sacando rentabilidad al productor, no sacó a gran parte de los argentinos de la pobreza, y desde el interior productivo lo que vemos es que nos dejan sin obras de infraestructura y se termina yendo la plata al conurbano, y el interior ya está cansado. Acá se tiene que discutir qué se hace con los fondos”.

No obstante, Puccini reconoció también que este gobierno “ha dado signos de ir bajando alguna de las retenciones y eso es un camino correcto. Tiene que seguir en ese sentido. Nosotros pedimos que sea ya, que haya una eliminación inteligente de las retenciones; puede ser gradual, pero tiene que ser sostenida, que dé previsibilidad, no solamente al agro, sino también a la industria”, y recordó que “otros gobiernos a Santa Fe también la han dejado sin obras de infraestructura estratégicas: a nosotros nos faltan terceros carriles de las autopistas, nos faltan puentes, obras eléctricas, y no pedimos por dádiva o por planes, sino para producir mucho más, porque los que aportan divisas a la República Argentina somos nosotros”.

Santa Fe aporta el 50% de las retenciones nacionales

Luego, el ministro agregó que en materia de retenciones “el año pasado el fisco nacional recaudó casi 5.200 millones de dólares, de los cuales más del 50% los aportó Santa Fe. En soja, que es uno de nuestros principales granos, de casi 50 millones de toneladas que va a producir Argentina, Santa Fe aporta 8 millones de toneladas, entre el 15 y 20 %. Si no hubiese retenciones para nuestros productores agropecuarios, más o menos quedarían en el bolsillo de los productores de 800 a 960 millones de dólares. Eso es lo que se empieza a discutir ahora que el Gobierno pone en la mesa la baja en la presión tributaria, y estamos totalmente de acuerdo, es algo que Santa Fe viene haciendo: la Ley Tributaria del 2025 es mejor que la de 2024, con exenciones impositivas para sectores productivos que antes no estaban. Es un paso, es un camino, pero hemos dado señales que cuando Santa Fe puede tomar medidas a favor de la producción bajando la carga tributaria, lo ha hecho”.

Asimismo, Puccini adelantó que este martes, en la reunión que gobernadores de varias provincias mantendrán en Paraná, se seguirá trabajando en el plan de reclamo conjunto. “Ya hay propuestas en el Congreso Nacional, que creemos que es el ámbito adecuado para discutir la redistribución en temas de impuestos”, dijo el ministro, y sumó otros temas, “como la reforma laboral, la cuestión impositiva, IVA, o la ley del combustible, otro impuesto que todos pagamos, va al fisco nacional y vuelve muy poco: el año pasado de 187.000 millones, el gobierno nacional se quedó con 137.000 millones de los santafesinos”.