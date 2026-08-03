Villa Ocampo presentará el Operativo Ley Pierri para la regularización de inmuebles

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que mañana martes 4 de agosto, se llevará a cabo la presentación del Operativo Ley Pierri, una iniciativa impulsada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe destinada a brindar información y asesoramiento sobre el proceso de regularización dominial previsto en el marco de la Ley Pierri.

La actividad se desarrollará a las 12:30 horas en el Salón «30 de Noviembre» del Palacio Municipal y estará abierta a todos los vecinos interesados en conocer los alcances del programa, despejar dudas y acceder a información sobre los requisitos y beneficios que ofrece este operativo.

Desde el Gobierno de la Ciudad se invita a la comunidad a participar de esta jornada informativa, que constituye una oportunidad para interiorizarse sobre las herramientas disponibles para avanzar en la regularización de inmuebles y fortalecer la seguridad jurídica de las familias.