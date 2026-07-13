Villa Ocampo: Dos personas resultaron heridas tras un accidente entre motocicletas

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 11. Los ocupantes del segundo vehículo involucrado se dieron a la fuga tras la colisión.

Dos personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito registrado durante la madrugada del 12 de julio sobre la Ruta Nacional N.º 11, en jurisdicción de Villa Ocampo.

Según informó la Comisaría 4.ª de la U.R. IX, el hecho ocurrió alrededor de las 6:20 horas, a la altura del kilómetro 875,500.

Por causas que son materia de investigación, colisionaron una motocicleta Zanella ZB 110 c.c., conducida por un hombre mayor de edad, quien viajaba acompañado por una mujer mayor de edad, ambos vecinos de Villa Ocampo, y otra motocicleta de 110 c.c. ocupada por tres personas.

De acuerdo con el parte policial, tras el impacto los ocupantes del segundo birrodado abandonaron el lugar sin aportar sus datos, por lo que son buscados en el marco de la investigación.

Como consecuencia del siniestro, el conductor y la acompañante de la Zanella fueron asistidos por personal del SIES 107 y trasladados al hospital local para recibir atención médica.

La Policía continúa con las actuaciones para determinar las circunstancias del accidente e identificar a los ocupantes de la motocicleta que se dieron a la fuga.