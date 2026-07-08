Las Toscas: Se presentó la nueva motoniveladora de la Municipalidad

La Municipalidad de Las Toscas presentó oficialmente la nueva motoniveladora 0 kilómetro, la primera maquinaria adquirida mediante licitación pública por la gestión encabezada por el intendente Iván Sánchez, en un hecho que marca un nuevo paso en el fortalecimiento del parque automotor municipal y en la consolidación de una administración basada en la planificación, la transparencia y la inversión pública.

El acto estuvo encabezado por el intendente Iván Sánchez y contó con el acompañamiento de la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia, Clara García; el presidente comunal de San Antonio de Obligado, Jorge Ale; integrantes del Gabinete Municipal; concejales; representantes de instituciones, empresarios, empleados municipales, medios de comunicación y vecinos de la ciudad.

La incorporación de esta nueva maquinaria demandó una inversión de $181.935.000, financiada a través de la Ley Provincial Nº 12.385 – Fondo de Obras Menores, y se concretó mediante la Licitación Pública Nacional Nº 001/2026, un proceso del que participaron ocho empresas oferentes de distintas provincias argentinas, resultando adjudicataria la firma Nordemac, de la ciudad de Resistencia.

Durante la presentación, el intendente Iván Sánchez destacó: «Hoy tenemos esta maquinaria cero kilómetro, adquirida por 181 millones de pesos, que en realidad es dinero de la ciudadanía; dinero que todos los días aportamos con nuestro esfuerzo y que vuelve a la comunidad. Esta es una muestra clara de un proceso transparente», expresó. Además, sostuvo que se trata del resultado de una forma de gestionar con responsabilidad, planificación y compromiso, pensando en brindar mejores servicios a cada vecino de Las Toscas. «Invertir en maquinaria es invertir en capacidad de respuesta, en obras y en el crecimiento de nuestra ciudad», afirmó.

Asimismo, remarcó que la decisión de llevar adelante una licitación pública nacional reafirma el compromiso de la gestión municipal con la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos. En ese sentido, mediante el Decreto Municipal Nº 29/2026 se conformó una Junta Evaluadora de Preadjudicación integrada por representantes del Concejo Municipal, del Departamento Ejecutivo y profesionales técnicos de la ciudad, quienes analizaron las propuestas para garantizar un proceso objetivo y transparente.

En su intervención, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, destacó el trabajo que viene desarrollando la gestión municipal y el compromiso del equipo de gobierno encabezado por el intendente Iván Sánchez. «Semejante equipo de trabajo. Creo que, en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, un gobierno presente, equipos que trabajan de manera eficiente, trabajadores que suman su esfuerzo diario y cotidiano, y vecinos que confían y acompañan, son la clave del éxito de esta gestión», expresó. Asimismo, ratificó el compromiso del Gobierno de la Provincia de Santa Fe de continuar acompañando a Las Toscas en la concreción de obras e inversiones que fortalecen la infraestructura y mejoran la calidad de vida de los vecinos.

La jornada también incluyó la bendición de la nueva maquinaria a cargo del párroco de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, Fr. Juan Chávez, quien pidió por la protección de quienes tendrán la responsabilidad de operarla y para que su trabajo sea una herramienta de servicio y progreso para toda la comunidad.

La incorporación de esta motoniveladora constituye un hecho histórico para la Municipalidad de Las Toscas. No solo fortalece la capacidad operativa del municipio para intervenir en el mantenimiento de calles, caminos y espacios públicos, sino que también refleja una decisión política clara: administrar con responsabilidad, gestionar con transparencia e invertir en herramientas que permitan seguir transformando la ciudad.

Con acciones concretas como esta, la gestión del intendente Iván Sánchez continúa consolidando un Estado municipal más moderno, eficiente y preparado para dar respuestas a las necesidades de los vecinos, trabajando de manera articulada con el Gobierno Provincial para impulsar el desarrollo de Las Toscas.