Espacio Santafesino 2026: Está abierta la primera convocatoria para apoyar proyectos culturales

La Municipalidad de Villa Ocampo, a través de la Secretaría de Cultura y Comunicación, informa a la comunidad que el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe abrió la primera convocatoria 2026 del programa Espacio Santafesino – Apoyos a la Producción Cultural, destinada a impulsar proyectos culturales en todo el territorio provincial.

La convocatoria permanecerá abierta desde el 6 de julio hasta el 2 de agosto y cuenta con una inversión total de 70 millones de pesos, distribuidos entre cuatro líneas de apoyo:

Formación: hasta $500.000.

Producción: hasta $800.000.

Circulación: hasta $700.000.

Eventos: hasta $900.000.

Esta iniciativa está dirigida a artistas, gestores culturales, colectivos, instituciones y hacedores culturales que deseen desarrollar o fortalecer proyectos vinculados a las distintas disciplinas artísticas y culturales.

Desde la Secretaría de Cultura y Comunicación se invita a todas las personas interesadas a aprovechar esta oportunidad de financiamiento para continuar promoviendo el desarrollo cultural de nuestra ciudad y la región.

Quienes necesiten orientación sobre las líneas de apoyo o asistencia para la presentación de proyectos pueden acercarse a la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Villa Ocampo, donde recibirán asesoramiento para completar su postulación dentro del plazo establecido.