Las Toscas realizará la segunda edición de la Feria de Emprendedores

La propuesta tendrá lugar el domingo 12 de julio en el Territorio Productivo y volverá a reunir a emprendedores locales en una jornada pensada para toda la familia.

La Municipalidad de Las Toscas anunció la realización de la segunda edición de la Feria de Emprendedores, una propuesta que busca continuar fortaleciendo el desarrollo de la economía local y brindar un espacio de encuentro para la comunidad.

La actividad se llevará a cabo el domingo 12, a partir de las 15:00, en el Territorio Productivo, ubicado sobre calle 102, entre 131 y 135.

Tras la buena convocatoria registrada en la primera edición, la feria volverá a reunir a emprendedores de la ciudad, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos y servicios elaborados de manera local.

La iniciativa invita a vecinos y visitantes a compartir una tarde en familia, recorrer los distintos stands y acompañar el crecimiento de los emprendimientos tosquenses, promoviendo el consumo local y el fortalecimiento de la comunidad.