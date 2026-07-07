Las Toscas: Secuestran una motocicleta con pedido de secuestro activo y aprehenden a su conductora

El rodado había sido robado en Rosario en 2022. La mujer que lo conducía no contaba con la documentación correspondiente.

Una mujer fue aprehendida y una motocicleta con pedido de secuestro activo fue recuperada durante un procedimiento realizado por personal de la Patrulla Urbana Zona Norte de la U.R. IX en la ciudad de Las Toscas.

El operativo tuvo lugar el 7 de julio, alrededor de las 13:50 horas, mientras los efectivos realizaban patrullajes preventivos por calle 47, entre 10 y 12.

Durante el control, los uniformados detuvieron la marcha de una motocicleta Honda Wave que circulaba sin dominio colocado y sin espejos retrovisores. Al identificar a la conductora, una vecina de la ciudad, constataron que no contaba con la documentación del vehículo ni con las medidas de seguridad obligatorias.

Ante esta situación, se solicitó información al sistema de emergencias 911, desde donde se confirmó que la motocicleta registraba un pedido de secuestro activo desde el 5 de febrero de 2022, tras haber sido sustraída en la ciudad de Rosario.

Como consecuencia, el rodado fue secuestrado y la mujer fue trasladada a sede policial en calidad de aprehendida, quedando a disposición de la Justicia para el avance de la investigación.