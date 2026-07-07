Villa Ocampo: Comenzaron las vacaciones de invierno con «Arte al Sol» en la Casa de la Cultura

La Municipalidad de Villa Ocampo, a través de la Secretaría de Cultura y Comunicación, dio inicio al cronograma de actividades de Vacaciones de Invierno 2026 con la propuesta «Arte al Sol», una jornada recreativa y artística destinada a niñas y niños de entre 6 y 10 años.

La actividad se desarrolló en el patio jardín de la Casa de la Cultura, donde los participantes disfrutaron de una tarde de creatividad, juegos y expresión artística, en un espacio especialmente pensado para fomentar la imaginación, la participación y el encuentro durante el receso escolar.

La propuesta estuvo a cargo del Taller de Arte para Infancias «Crecer» y de la Biblioteca Pública Municipal «Brigadier Estanislao López», y contó con una destacada participación de niñas, niños y sus familias, que acompañaron con entusiasmo el inicio de esta programación invernal.

Esta primera jornada marcó el comienzo de una agenda especialmente diseñada para brindar alternativas culturales, recreativas y educativas destinadas a las infancias, promoviendo espacios de aprendizaje, integración y disfrute en distintos puntos de la ciudad.

La Municipalidad de Villa Ocampo agradece a las familias por acompañar cada una de estas propuestas y reconoce el compromiso del equipo de trabajo que hizo posible el desarrollo de la actividad.

Las Vacaciones de Invierno 2026 continúan con nuevas experiencias para disfrutar en diferentes espacios de la ciudad. Se recuerda que algunas actividades cuentan con cupos limitados y requieren inscripción previa. Por ello, se invita a toda la comunidad a sumarse a esta agenda especialmente preparada para que las infancias vivan unas vacaciones llenas de creatividad, diversión y nuevas experiencias.