Villa Ocampo: Se realizó un encuentro de Ajedrez que reunió a más de 45 participantes

Niños, jóvenes y adultos compartieron una jornada de integración y aprendizaje junto a los talleres municipales de Villa Ocampo y Las Toscas, con el acompañamiento de las familias.

El pasado domingo 28 de junio se llevó a cabo en el Complejo ARNO de Villa Ocampo un encuentro de ajedrez que reunió a aproximadamente 45 participantes de distintas edades, en una jornada destinada a promover el intercambio, la integración y el fortalecimiento de esta disciplina en la región.

De la actividad participaron alumnos del Taller Municipal de Ajedrez de Las Toscas, coordinado por la profesora Cintia, y de los talleres que funcionan en los barrios San José y Km 407 de Villa Ocampo, a cargo del profesor Martín Aranda. Asimismo, aficionados y jugadores particulares se acercaron para compartir partidas y sumarse a la propuesta.

El encuentro contó con un importante acompañamiento de las familias, que permanecieron durante toda la jornada acompañando a los ajedrecistas, compartiendo mates y disfrutando de un espacio de convivencia, aprendizaje y recreación.

La iniciativa tuvo como objetivo fortalecer los vínculos entre los distintos talleres, generar instancias de participación e incentivar la práctica del ajedrez como herramienta educativa y formativa, promoviendo valores como el respeto, la concentración, la estrategia y el compañerismo.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo se continúa apostando al desarrollo de actividades deportivas y culturales que favorezcan la inclusión y el encuentro comunitario. Cabe destacar que esta propuesta correspondió a un encuentro recreativo e integrador, mientras que el tradicional torneo anual de ajedrez se desarrollará, como cada año, a fines del mes de noviembre.