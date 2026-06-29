Villa Ocampo: Mario Araujo destacó el avance histórico hacia Puerto Ocampo

En una entrevista exclusiva con Info Central Multimedios, el presidente del Concejo Municipal celebró las obras impulsadas por el Gobierno de Santa Fe y la gestión local, asegurando que el proyecto portuario marcará un antes y un después para el futuro de la ciudad.

En una entrevista exclusiva concedida a Info Central Multimedios, el presidente del Concejo Municipal de Villa Ocampo, Mario Araujo, manifestó su satisfacción por el avance de las obras de infraestructura que permitirán consolidar la conexión hacia Puerto Ocampo, calificándolas como un acontecimiento histórico que abrirá una nueva etapa para el desarrollo económico y productivo de toda la región.

Araujo afirmó que la concreción de este proyecto representa el cumplimiento de un sueño que durante décadas impulsaron numerosos vecinos e instituciones. Recordó que, luego de la etapa del antiguo puerto de La Forestal, distintas generaciones mantuvieron viva la iniciativa de recuperar una salida estratégica al río, objetivo que hoy comienza a convertirse en realidad gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Villa Ocampo.

Durante la entrevista, el edil reveló que días antes de la inauguración del puente sobre el arroyo El Pindó participó, junto al intendente Cristian Marega, de una reunión en la ciudad de Santa Fe con ministros provinciales e ingenieros de Hidráulica, donde se presentó el análisis preliminar de las obras necesarias para completar la conexión vial hacia el puerto. Según explicó, el gobernador dio la aprobación para avanzar con esta nueva etapa del proyecto.

Entre los trabajos previstos mencionó la construcción de vadenes en los sectores inundables y la futura ejecución de nuevos puentes que permitirán garantizar la transitabilidad permanente del camino, acompañando el crecimiento del puerto. Indicó además que la inversión estimada ronda los 8 millones de dólares y que el proyecto ejecutivo demandará aproximadamente dos meses de elaboración antes de iniciar su ejecución.

Araujo sostuvo que la conexión definitiva con Puerto Ocampo y el futuro funcionamiento de la terminal portuaria significarán un fuerte impulso para la producción, la logística y la generación de empleo. Asimismo, adelantó que también se trabaja en el desarrollo de un puerto seco sobre el margen de la Ruta Nacional Nº 11, una obra complementaria que potenciará el movimiento de cargas y el crecimiento regional.

En el tramo final de la entrevista, el presidente del Concejo dejó un mensaje dirigido a toda la comunidad, convocando a acompañar este proceso con optimismo.

«Tenemos que contagiarnos de este positivismo e ir todos para adelante. No buscar siempre lo negativo. Esto va a traer trabajo para todo el mundo y un futuro muy importante para Villa Ocampo.»

Con estas declaraciones, Mario Araujo ratificó su respaldo a la gestión del intendente Cristian Marega y al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, destacando que las obras que avanzan camino a Puerto Ocampo constituyen una de las inversiones más importantes para el desarrollo de Villa Ocampo y el norte santafesino en las últimas décadas.

Gentileza: Antonio Paré