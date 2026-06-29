Villa Ocampo: Entrega de Módulos Alimentarios para el martes 30 de junio

La distribución correspondiente al martes 30 de junio alcanzará a beneficiarios de distintos barrios de Villa Ocampo y se realizará en los lugares y horarios establecidos por la Secretaría de Promoción Social.

La Municipalidad de Villa Ocampo, a través de la Secretaría de Promoción Social, informa que el próximo martes 30 de junio se llevará adelante una nueva jornada de entrega de módulos alimentarios del programa provincial Santa Fe Nutre, destinada exclusivamente a los titulares beneficiarios de diferentes sectores de la ciudad.

La distribución se desarrollará entre las 8:00 y las 12:00 horas en la Secretaría de Promoción Social para los vecinos de los barrios Ocampo Samanes (ex Barrio Sur), 407 y 8 de Octubre. En el caso de los beneficiarios del Barrio El Progreso, la entrega se realizará en el propio barrio.

Asimismo, los titulares de Villa Adela deberán retirar sus módulos en la Sala de Atención Primaria de la Salud, mientras que los beneficiarios del Barrio Juan Perón lo harán en el Centro Integrador Comunitario (C.I.C.) del sector.

Por la tarde, entre las 15:00 y las 18:00 horas, la entrega continuará en el Barrio Industrial, donde los módulos serán distribuidos directamente en el propio barrio para facilitar el acceso de las familias beneficiarias.

Desde la Secretaría de Promoción Social se recuerda que la entrega tiene como objetivo garantizar una distribución ordenada y equitativa de los alimentos, por lo que únicamente podrán retirar los módulos los titulares del beneficio, presentando su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Además, se informa que no estará permitido el retiro por parte de terceros y no se recibirán reclamos fuera de las fechas, horarios y lugares establecidos, solicitando a los vecinos respetar la organización prevista para asegurar el correcto desarrollo del operativo.