Villa Ocampo: Scarpin confirmó avances para habilitar la balsa entre Ocampo y Bella Vista

El coordinador de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Villa Ocampo confirmó que la Provincia acelera las obras para habilitar la conexión con Bella Vista mediante una balsa, mientras avanza un ambicioso plan logístico, portuario y de desarrollo regional.

En la mañana del viernes 26 de junio, durante el programa «Buen Día Villa Ocampo», que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, el coordinador de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Villa Ocampo, Lic. Guillermo Scarpin, brindó una extensa entrevista en la que repasó el presente y el futuro del histórico proyecto Puerto Ocampo, una iniciativa que, según afirmó, «ya no tiene marcha atrás» y que representa una de las inversiones estratégicas más importantes para el norte santafesino.

Scarpin comenzó recordando la profunda carga emocional que representa para varias generaciones de ocampenses observar cómo comienzan a concretarse obras largamente esperadas. Con un recorrido histórico, recordó que el primer puerto funcionó sobre el arroyo Virapitá desde fines del siglo XIX y posteriormente fue trasladado por La Forestal al emplazamiento que hoy se conoce como Puerto Ocampo, constituyéndose durante décadas en un importante polo productivo y de comunicación con la vecina ciudad de Bella Vista, Corrientes.

Durante la entrevista explicó que distintos fenómenos naturales, principalmente las grandes inundaciones de 1966 y 1982, terminaron interrumpiendo la conexión terrestre y provocaron el abandono definitivo del camino y del antiguo servicio de balsa. Sin embargo, destacó que el escenario actual es completamente diferente gracias a la decisión política adoptada por el Gobierno de Santa Fe de recuperar esa estratégica salida hacia el río Paraná.

Un proyecto integral que avanza por etapas

El funcionario aclaró que las recientes inauguraciones de puentes forman parte de un plan mucho más amplio que fue diseñado hace varios años y que contempla no solamente la recuperación del acceso a Puerto Ocampo, sino también la futura operatoria de un puerto multipropósito y la reactivación definitiva del vínculo con Bella Vista mediante un servicio permanente de balsa.

En ese sentido, reveló que durante los últimos días el intendente Cristian Marega participó de nuevas reuniones en la ciudad de Santa Fe junto a funcionarios provinciales especialmente designados por el gobernador Maximiliano Pullaro para coordinar el proyecto.

Scarpin destacó que existe un equipo interdisciplinario conformado por representantes de Transporte, Obras Públicas, Región Centro y otras áreas provinciales que trabajan exclusivamente sobre el desarrollo de Puerto Ocampo, lo que demuestra la prioridad política que actualmente posee la iniciativa dentro del Gobierno santafesino.

La prioridad inmediata: poner en funcionamiento la balsa

Uno de los anuncios más importantes realizados durante la entrevista fue el avance del proyecto ejecutivo para acondicionar el camino que permitirá habilitar el servicio de balsa entre Puerto Ocampo y Bella Vista.

Según explicó, la Dirección Provincial de Vialidad ya recibió instrucciones para elaborar el proyecto definitivo, que contempla el alteo del terraplén, el ripiado integral del camino y la construcción de vadenes de hormigón que permitirán garantizar la circulación incluso durante períodos de crecientes.

La planificación está diseñada considerando distintos escenarios hidrológicos y busca asegurar una operatividad confiable del servicio, reduciendo significativamente los tiempos de cruce respecto del actual enlace Reconquista-Goya.

Una inversión histórica para el norte santafesino

Scarpin recordó que un estudio de factibilidad elaborado años atrás estimaba que serían necesarios alrededor de 50 millones de dólares para concretar toda la infraestructura vial necesaria para Puerto Ocampo.

No obstante, aseguró que entre los puentes ya inaugurados, las obras actualmente en ejecución y los nuevos trabajos previstos sobre el camino, esa cifra prácticamente ya se encuentra comprometida por el Gobierno provincial.

A su entender, ese nivel de inversión constituye la mayor demostración de que el proyecto dejó de ser una simple aspiración para transformarse en una política pública concreta y sostenida.

Un puerto que impulsará el desarrollo regional

El coordinador municipal sostuvo además que el futuro puerto no debe analizarse únicamente como una infraestructura portuaria, sino como un verdadero motor de transformación económica para toda la región.

Explicó que junto con la Universidad Tecnológica Nacional ya se trabaja en la actualización del Plan Estratégico de Villa Ocampo, contemplando el crecimiento urbano, la logística, los servicios y el desarrollo empresarial que acompañará la futura operatoria portuaria.

Asimismo, anticipó reuniones entre cámaras empresariales de Villa Ocampo y Bella Vista para comenzar a coordinar estrategias productivas comunes entre ambas ciudades, fortaleciendo un proceso de integración regional que considera inevitable.

Producción y ambiente, un desarrollo compatible

Durante el tramo final de la entrevista, Scarpin remarcó que el crecimiento económico debe ir acompañado por el respeto al ambiente, especialmente considerando que Puerto Ocampo se encuentra dentro del sitio Ramsar Jaaukanigás.

Aclaró que los estudios ambientales continúan avanzando y explicó que algunas demoras administrativas registradas en años anteriores estuvieron relacionadas con cuestiones procedimentales vinculadas al financiamiento internacional, pero en ningún momento significaron un obstáculo definitivo para las obras.

Finalmente, se mostró optimista respecto del futuro y aseguró que Villa Ocampo atraviesa un momento histórico, con obras que comienzan a materializar un proyecto que durante más de dos décadas fue impulsado por instituciones, dirigentes y vecinos de toda la región.

Gentileza: Antonio Paré