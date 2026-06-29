Salvador Di Stefano: Pasó la guerra, es momento de las acciones

Por Salvador Di Stefano

El riesgo país está mostrando una fuerte baja, las acciones todavía no dieron lo esperado. El dólar se recupera, y la inflación ingresa en un tobogán bajista.

La semana vivió un despertar del dólar mayorista, el 22 de mayo estaba en $ 1.389,5, y el jueves cerró en $ 1.471, en el mes de junio está subiendo el 4,5%, y con una inflación proyectada en el 1,8% mensual, este mes tendremos una mejora en los precios en pesos para la exportación. Un dólar más alto alivia la iliquidez de los sectores exportadores, pero hasta el momento al campo no se le mueve un pelo. La cosecha de soja suma 51,5 millones de toneladas, solo se han vendido con precio 11,8 millones de toneladas. La cosecha de maíz apunta a 68 millones de toneladas, solo se han vendido con precio 22,3 millones de toneladas, faltan liquidar muchos dólares, estimamos unos U$S 33.900 millones entre ambos cultivos.

La fuerza de los números redondos

La soja vale $ 482.000 la tonelada, mientras que el maíz $ 270.000 la tonelada, una suba adicional del dólar acompañada por una leve suba de los granos, nos podría dejar con precios por encima de los $ 500.000 la soja y $ 300.000 el maíz, esto sería un gran incentivo para que los productores liquiden, eso ocurrirá con un dólar mucho más alto que el actual. Lo esperamos en $ 1.500 o algo más.

El Banco Central República Argentina sigue comprando dólares, lleva más de U$S 11.000 millones, y le faltarían comprar unos U$S 6.000 millones en el segundo semestre, esto también empuja al dólar a la suba, esto quiere decir que el Banco Central no se siente incómodo con esta cotización.

Los dólares financieros también se ponen atractivos, el dólar MEP cerró en $ 1.499,83 cuando se ubique por encima de $ 1.500 activara más compras, alentado por una tendencia que se consolida. En el mes sube un 4,5%, y podrá seguir a la suba impulsado por compras para turismo, el avance de Argentina en el mundial invita a ver algún partido del jugador más grande de todos los tiempos, el nuestro, Leonel Messi, se triplicaron la venta de pasajes, dólar más pedido y a la suba. El gobierno ha tenido que hacer compras de dólares para pagar los buques recalificadores que son una rueda de auxiliar para la provisión de gas en invierno. Por si todo esto fuera poco, los importadores que estaban durmiendo la siesta, ahora salen a comprar para cubrirse, en Argentina los mercados son siempre de mano única, esperemos que algún día cambien y se aviven que hay un mercado de futuros.

El Banco Central estaría operando activamente en el mercado de futuros, el interés abierto llego a U$S 3.800 millones, incrementándose en U$S 1.000 millones en el mes. La tasa efectiva implícita del dólar futuro está en un promedio del 24,9% anual, no hay espacio para hacer carry trade, una letra que vence el 31 de julio del año 2026 rinde el 25,2% anual, no hay margen para utilidades.

El gobierno participa activamente en la colocación de bonos en dólares que ajustan por el dólar mayorista, a un año vista rinde dólar mayorista más el 2,7% anual. Un bono a un año vista que ajusta por inflación rinde inflación más el 4,7% anual, mientras que un bono en pesos rinde a un año vista rinde el 26,6% anual.

Esto nos deja como expectativa una inflación a un año en torno del 20,9% anual, lo que implica un promedio del 1,6% mensual. La devaluación proyectada se ubica en el 23,3% anual, lo que implica un promedio del 1,75% mensual. Estas proyecciones son de mercado, pero se alinean con nuestra expectativa de que la tasa de devaluación puede correr a una mayor velocidad que la tasa de inflación a 12 meses vista.

A 24 meses vista un bono en pesos que ajusta por inflación rinde el 8,1% anual, mientras que un bono en pesos que ajusta por dólar mayorista rinde el 8,1% anual, por ende, pasadas las elecciones parecería que la carrera entre precio y dólares tienden a igualarse.

Conclusiones

. – En una semana muy ecléctica, los bonos argentinos siguieron a la suba, lo que evidencia la mayor baja del riesgo país. Esto debería ponerle un piso a las acciones que cotizan en niveles similares a la previa del conflicto bélico. Con estos niveles de precio de las acciones, es recomendable comenzar a comprar nuevamente. El riesgo país al 28 de febrero estaba en 572 puntos, y el jueves cerro en 437 puntos. El merval en dólares al 28 de febrero estaba en U$S 1.809 y hoy esta en U$S 2.000. El riesgo país cayo 23,6%, y las acciones subieron solo el 10,5%, hay espacio para una fuerte recuperación en acciones.

. – El dólar mayorista al 28 de febrero se ubicaba en $1.406 y el día jueves $1.477 lo que implica una suba del 5,0%, si para el mes de junio estimamos una inflación del 1,8%, la inflación entre junio y febrero del 2026 se ubicaría en el 10,1%. Hay espacio para nuevas subas del dólar.

. – El petróleo Brent cerro a U$S 74,29, mientras que al 28 de febrero había cerrado a U$S 73. El gasoil diésel 500 aumento en igual periodo el 27,4%. Me parece que vamos a tener en breve algún ajuste en precios a la baja. Si ello ocurre, el salario se podría recuperar en términos reales, las empresas mejorar su liquidez y márgenes de rentabilidad, mientras que la economía del país debería mostrar un mayor crecimiento.

. – En la actualidad los datos del PBI siguen mostrando crecimiento para el primer trimestre del año, esto se da en un marco de gran concentración económica, mejora de productividad y competitividad. Es una buena señal el crecimiento económico, que debería reflejarse en una suba de las acciones.