Villa Ocampo: Demoran a dos hombres durante un patrullaje preventivo

Uno de ellos intentaba vender una cartera puerta a puerta y no pudo justificar convincentemente su procedencia. Ambos fueron trasladados para averiguación de antecedentes.

Personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte de la U.R. IX demoró a dos hombres durante un operativo de prevención realizado en la noche del 28 de junio en Villa Ocampo.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 20:40 horas, mientras los efectivos realizaban patrullajes por calle Rivadavia, entre Moreno y Belgrano. En ese momento observaron a dos personas caminando por la vereda. Según el parte policial, una de ellas golpeaba insistentemente la puerta de un domicilio mientras llevaba una cartera, en tanto que el otro hombre aguardaba en la esquina.

Al ser identificados, ambos manifestaron ser vecinos de la ciudad. Consultado sobre la procedencia de la cartera, uno de ellos explicó que la había obtenido a cambio de unas paltas entregadas por su madrina y que intentaba venderla en la vivienda.

Ante la posibilidad de que el elemento estuviera vinculado a un hecho ilícito, el personal policial dispuso el traslado de ambos hombres a sede policial en calidad de demorados, en el marco del artículo 10 Bis, con el fin de realizar las averiguaciones correspondientes.

Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar la procedencia de la cartera y establecer si existe relación con algún hecho denunciado.