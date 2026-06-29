Una ocampense fue campeona con la Selección de Santa Fe en el Nacional Sub 16 de Vóley

La joven deportista de Villa Ocampo, María Agostina Acosta, jugadora de Bomberos Voley, formó parte del plantel de la Selección de Santa Fe que se consagró campeona del Campeonato Nacional Sub 16 de Selecciones Provinciales, disputado del 23 al 27 de junio en Comodoro Rivadavia, Chubut.

El conjunto santafesino tuvo una destacada actuación a lo largo del certamen. En la fase de grupos ganó todos sus partidos sin ceder sets a Jujuy, Neuquen, Santiago del Estero y Mendoza, luego mantuvo ese gran nivel en la instancia decisiva: venció 3 a 0 a Corrientes en cuartos de final, 3 a 0 a Buenos Aires en semifinales y se quedó con el título tras superar 3 a 2 a Córdoba en una apasionante final.

María Agostina Acosta integró el plantel que representó a la provincia, siendo una de las jóvenes que aportó al logro de este importante campeonato nacional.

Para Villa Ocampo, su participación en un torneo de esta magnitud y la obtención del título representan un motivo de orgullo, reflejando el crecimiento del vóley local y el trabajo que realizan las instituciones deportivas en la formación de sus atletas.

Felicitaciones a María Agostina Acosta por este importante logro y por representar de la mejor manera a Villa Ocampo y a la provincia de Santa Fe.



Gentileza: Estilo Deportivo