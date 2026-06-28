Villa Ocampo: Avisos parroquiales

Se dejan a continuación los avisos de la Parroquia “Inmaculada Concepción”, de Villa Ocampo, correspondientes a la semana del 29 de junio al 6 de julio.

MARTES 30:

15:00 hs: Misa en el Templo. Inicio de la Novena en honor a la Virgen de Itatí.

MIÉRCOLES 1 de julio:

15:00 hs: Misa en el Templo. Novena en honor a la Virgen de Itatí.

JUEVES 2:

15:00 hs: Misa en el Templo. Novena en honor a la Virgen de Itatí.

20:00 hs: Encuentro de formación para Guías de Misa en el Salón Parroquial.

VIERNES 3: Santo Tomás, apóstol

08:00 a 18:00 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.

15:00 hs: Misa en el Templo. Novena en honor a la Virgen de Itatí.

15:00 hs: Misa con Unción de los Enfermos en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).

SÁBADO 4:

17:00 hs: Misa en Capilla Jesús Misericordioso (Isleta Centro).

17:30 hs: Misa en Capilla Virgen de la Merced (Las Mercedes).

19:00 hs: Misa en el Templo. Novena en honor a la Virgen de Itatí.

DOMINGO 5: Decimocuarto Domingo durante el Año

08:30 hs: Misa en el Templo.

09:30 hs: Misa en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).

09:30 hs: Misa en Capilla Santa Rosa (El Sombrerito Sur).

17:00 hs: Misa en Capilla Cristo Rey.

19:00 hs: Misa en el Templo. Novena en honor a la Virgen de Itatí.

LUNES 6: Santa María Goretti

10:00 hs: Procesión y Misa de Fiesta Patronal en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).

15:00 hs: Misa en el Templo. Novena en honor a la Virgen de Itatí.

OTROS AVISOS

FIESTA PATRONAL DE SANTA MARÍA GORETTI: En Arroyo Ceibal Centro prepararán la Celebración a Santa María Goretti con una Novena y celebrarán su Fiesta Patronal el próximo lunes 6 de julio, con Procesión y Misa a las 10:00 hs. El sábado 11 de julio serán los tradicionales festejos.

CELEBRACIÓN A LA VIRGEN DE ITATÍ: En el Templo Parroquial prepararemos la Celebración a Nuestra Señora de Itatí con una Novena, iniciando este martes 30 de junio, con Misa a las 15:00 hs., de lunes a viernes, y a las 19:00 hs., sábado y domingo.

En Campo Bello, la Procesión y Misa de Fiesta Patronal será el miércoles 8 de julio, a las 16:00 hs. Luego se hará un compartir fraterno. En el Barrio 8 de Octubre la celebración será el jueves 9 de julio, con Procesión y Misa a las 10:00 hs. Ese mismo día, a las 16:00 hs., será la Misa en el Oratorio del acceso a la Ciudad.

TEDEUM EN EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA: Estaremos dando gracias por los 110 años de la Declaración de la Independencia de nuestro país, el próximo jueves 9 de julio, a las 09:30 hs., en el Templo Parroquial. Están todos invitados a participar.

ORDENACIÓN PRESBITERAL: El próximo domingo 12 de julio será la Ordenación Sacerdotal del Diácono David Herman, en la Iglesia Catedral de Reconquista, a las 18:00 hs. Están todos invitados a participar.

ORDENACIÓN DIACONAL: El próximo domingo 2 de agosto será la Ordenación Diaconal del Acólito Fernando Gallard, en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de Avellaneda, a las 18:30hs. Están todos invitados a participar.

ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS: El próximo sábado 11 de julio se llevará a cabo en nuestro Templo Parroquial un Encuentro Diocesano de Laicos, organizado por el Secretariado Diocesano de Laicos. Será de 09:00 a 13:00 hs. Finalizará con un compartir fraterno. Están todos invitados a participar.

PEREGRINACIÓN A ITATÍ: Se comunica que aún se encuentran disponibles algunos lugares para viajar a la Peregrinación Juvenil del NEA a Itatí, del próximo mes de septiembre. Comunicarse con Romina Gracioli o Eliana Llamas.