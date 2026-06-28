Villa Ocampo: Avisos parroquiales

Se dejan a continuación los avisos de la Parroquia “Inmaculada Concepción”, de Villa Ocampo, correspondientes a la semana del 29 de junio al 6 de julio.
MARTES 30:
15:00 hs: Misa en el Templo. Inicio de la Novena en honor a la Virgen de Itatí.
MIÉRCOLES 1 de julio:
15:00 hs: Misa en el Templo. Novena en honor a la Virgen de Itatí.
JUEVES 2:
15:00 hs: Misa en el Templo. Novena en honor a la Virgen de Itatí.
20:00 hs: Encuentro de formación para Guías de Misa en el Salón Parroquial.
VIERNES 3: Santo Tomás, apóstol
08:00 a 18:00 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.
15:00 hs: Misa en el Templo. Novena en honor a la Virgen de Itatí.
15:00 hs: Misa con Unción de los Enfermos en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).
SÁBADO 4:
17:00 hs: Misa en Capilla Jesús Misericordioso (Isleta Centro).
17:30 hs: Misa en Capilla Virgen de la Merced (Las Mercedes).
19:00 hs: Misa en el Templo. Novena en honor a la Virgen de Itatí.
DOMINGO 5: Decimocuarto Domingo durante el Año
08:30 hs: Misa en el Templo.
09:30 hs: Misa en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).
09:30 hs: Misa en Capilla Santa Rosa (El Sombrerito Sur).
17:00 hs: Misa en Capilla Cristo Rey.
19:00 hs: Misa en el Templo. Novena en honor a la Virgen de Itatí.
LUNES 6: Santa María Goretti
10:00 hs: Procesión y Misa de Fiesta Patronal en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).
15:00 hs: Misa en el Templo. Novena en honor a la Virgen de Itatí.
OTROS AVISOS
FIESTA PATRONAL DE SANTA MARÍA GORETTI: En Arroyo Ceibal Centro prepararán la Celebración a Santa María Goretti con una Novena y celebrarán su Fiesta Patronal el próximo lunes 6 de julio, con Procesión y Misa a las 10:00 hs. El sábado 11 de julio serán los tradicionales festejos.
CELEBRACIÓN A LA VIRGEN DE ITATÍ: En el Templo Parroquial prepararemos la Celebración a Nuestra Señora de Itatí con una Novena, iniciando este martes 30 de junio, con Misa a las 15:00 hs., de lunes a viernes, y a las 19:00 hs., sábado y domingo.
En Campo Bello, la Procesión y Misa de Fiesta Patronal será el miércoles 8 de julio, a las 16:00 hs. Luego se hará un compartir fraterno. En el Barrio 8 de Octubre la celebración será el jueves 9 de julio, con Procesión y Misa a las 10:00 hs. Ese mismo día, a las 16:00 hs., será la Misa en el Oratorio del acceso a la Ciudad.
TEDEUM EN EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA: Estaremos dando gracias por los 110 años de la Declaración de la Independencia de nuestro país, el próximo jueves 9 de julio, a las 09:30 hs., en el Templo Parroquial. Están todos invitados a participar.
ORDENACIÓN PRESBITERAL: El próximo domingo 12 de julio será la Ordenación Sacerdotal del Diácono David Herman, en la Iglesia Catedral de Reconquista, a las 18:00 hs. Están todos invitados a participar.
ORDENACIÓN DIACONAL: El próximo domingo 2 de agosto será la Ordenación Diaconal del Acólito Fernando Gallard, en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de Avellaneda, a las 18:30hs. Están todos invitados a participar.
ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS: El próximo sábado 11 de julio se llevará a cabo en nuestro Templo Parroquial un Encuentro Diocesano de Laicos, organizado por el Secretariado Diocesano de Laicos. Será de 09:00 a 13:00 hs. Finalizará con un compartir fraterno. Están todos invitados a participar.
PEREGRINACIÓN A ITATÍ: Se comunica que aún se encuentran disponibles algunos lugares para viajar a la Peregrinación Juvenil del NEA a Itatí, del próximo mes de septiembre. Comunicarse con Romina Gracioli o Eliana Llamas.
BONO PARROQUIAL: Se invita a toda la comunidad parroquial a colaborar con el tradicional Bono Anual de la Parroquia. Pedirlo a los agentes de pastoral parroquial o retirarlo en Secretaría Parroquial. El costo es de $64.000., pudiendo pagarse en 8 cuotas de $8.000 cada una.BECAS DE AYUDA A LA FORMACIÓN SACERDOTAL: Se invita a toda la comunidad parroquial a colaborar con la compra de una Beca para ayudar a la formación de los seminaristas de nuestra Diócesis. El costo es de $20.000