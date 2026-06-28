Schueri: Adorni y un país «normal». Unidos redacta la Ley Electoral para el 2031

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

El Caso Adorni le demostró a Javier Milei que el modelo económico, que aún no terminó de consolidarse, pudo resistir cien días de fuego cruzado externo e interno. Los mercados no se mosquearon, el riesgo país bajó y la inflación siguió – dudosamente para nuestro gusto- descendiendo. ¡Bienvenida Argentina al mundo normal!, al menos el de los vecinos Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile; ¡o Perú!.

Maximiliano Pullaro es consciente de que el “no peronismo”, o independientes (su masa de votantes) no lo quiere ver enfrentado a Javier Milei más de lo políticamente aconsejable; precisamente por las razones enunciadas en la bajada de esta columna. Una cosa es marcar diferencias metodológicas y hasta doctrinarias en la ejecución de políticas públicas, y otra la impiadosa descalificación (que no pocas veces hace méritos para recibirla) por los exacerbados modos de Javier Milei, que hasta ahora la población está dispuesta a tolerarlos.

Milei no engañó ni defrauda a quienes sabían a qué atenerse cuando lo hicieron presidente en el año 2023, y veinticuatro meses después le dieran la posibilidad de contar con un Congreso relativamente afín para profundizar las reformas. Hoy las encuestas, pese a todo, así lo reflejan.



El ahora presidente basó su campaña proselitista enancado en el hartazgo de la población con un Estado omnipresente y corrupto, y ganó con la promesa de achicarlo a su mínima expresión, eliminando todo lo que fuera necesario para que la gente no sienta el peso burocrático y extorsivo estatal ante el trámite más nimio. Eso se llama libertarismo: la defensa absoluta de la libertad individual y de la propiedad privada, donde cada persona es dueña de sí misma y de los frutos de su trabajo, exigiendo la no interferencia del Estado en la vida personal y en el mercado.



Ahora bien, la “no interferencia del Estado”, ¿incluía el abandono y desfinanciamiento del sistema de discapacidad?; ¿o el desmantelamiento y reducción en los envíos del Plan Remediar denunciado por el gobierno de Santa Fe? Sin contar la desatención de rutas nacionales ó el controvertido financiamiento universitario, por citar solo un par de ejemplos de las consecuencias de la filosofía “anarcocapitalista” que propugna Javier Milei, y que por lo visto solo el veredicto de las urnas el año que viene frenaría (obviamente perdiendo las elecciones).

Nota al pie: A partir del 1 de julio, el Gobierno de Santa Fe pondrá en marcha Territorio 5.0, eliminando el formato papel para que todas las gestiones que se realicen de ahí en más, mediante la Plataforma de Gestión Digital (PGD) Timbó, para lo cual será obligatorio contar con la ID Ciudadana.

¿Qué representa Pullaro para el electorado mileísta?

Maximiliano Pullaro no es para la Casa Rosada lo que se diga un Gobernador extremadamente hostil; de hecho fue quien dedujo desde el primer día que el paraguas político de Javier Milei debía ser aprovechado para encarar las reformas estructurales que entendía necesitaba la Provincia: docencia, entes descentralizados (EPE y ASSA), justicia, seguridad, Caja de Jubilaciones y hasta la reforma de la Constitución. Con Sergio Massa gobernando – teoría contrafáctica mediante – difícilmente las hubiese podido llevar adelante.

En junio del año pasado un grupo de mandatarios, entre los que se encontraba el santafesino, entendieron que a Milei “se le estaba yendo la mano” con sus exagerados ajustes; las encuestas y los “focus group” que mostraban insatisfacción en la ciudadanía con las medidas de gobierno los envalentonaron y decidieron armar Provincias Unidas, una “alternativa moderada a Milei” para “no volver al kirchnerismo”. Les salió mal. La sociedad decidió darle el 26 de octubre al Presidente la posibilidad de profundizar las supuestas políticas de “ajuste y exclusión”.



Hoy esos gobernadores están pensando en sus respectivas reelecciones para el año que viene, mientras le guiñan el ojo- solo eso por ahora- a Mauricio Macri, que busca espíritus valientes para volver a emprender la cruzada “moderadora” a Milei.

En el caso del santafesino Pullaro, además de recibir de Nación el ofrecimiento de un anticipo financiero de hasta 400 mil millones de pesos, y participar del régimen de compensación de obligaciones, está monitoreando la redacción de la Ley Electoral que deberá estar finalizada esta semana.



La semana pasada contamos cuál es la idea de Unidos en tal sentido: continuar con las PASO, como así también con el actual diseño de la boleta única para las elecciones primarias, y eventualmente “a la cordobesa” en las generales, además de cambiar el porcentaje del umbral para acceder a la Cámara de Diputados.



Nada del otro mundo. Cualesquiera de las otras alternativas que se escuchan serían picardías que la sociedad en estos tiempos no estaría dispuesta a convalidar.

Caso SanCor: un juez en la picota

Este jueves podría marcar un punto de inflexión en la Causa SanCor, ya que ese día los abogados Aldo Regali y Juan Bergallo deberán comparecer ante el Secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, para ratificar la presentación realizada ante el Máximo Tribunal solicitando se investigue el accionar del juez de Primera Instancia Civil y Comercial de Rafaela a cargo de la quiebra de la histórica láctea, Marcelo Gelcich.



Precisamente los abogados Regali y Bergallo (junto al letrado Lucas Brunone) representando a socios, acreedores y trabajadores de Sancor, pidieron a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que se investigue el accionar del juez de Primera Instancia Civil y Comercial de Rafaela a cargo de la quiebra de la histórica láctea, Marcelo Gelcich, reclamando que se los suspenda al juez de sus funciones, se congelen los plazos procesales de la quiebra para evitar daños irreparables y, eventualmente, se inicie un jury de Enjuiciamiento (juicio político) para su destitución.