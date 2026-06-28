La gestión de Pullaro avanza en la red de agua potable para Florencia con 24 kilómetros de cañería instalada

“Son obras estratégicas para el norte como nunca en la historia se hicieron. Con un 65 % de los trabajos ejecutados, esta obra transforma el día a día de la comunidad y garantiza una mejora inmediata en la presión y la calidad de un derecho básico como es el agua potable”, subrayó el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico.

El acceso al agua segura consolida un paso fundamental en el extremo norte de la provincia. Para ello, el Gobierno de Santa Fe ejecuta una infraestructura histórica para la ciudad de Florencia, diseñada para revertir de manera definitiva las limitaciones en la distribución y el almacenamiento del suministro. El proyecto integral, coordinado para brindar un servicio eficiente y continuo, entró en una fase clave de ejecución urbana, trayendo respuestas a un reclamo sanitario esperado durante años por los habitantes de la región.



Al respecto, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, detalló que “la modernización integral del sistema ya superó los 24 kilómetros de cañerías colocadas y sumamos 1.320 nuevas conexiones domiciliarias. Uno de los hitos más importantes de esta etapa fue la instalación de dos nuevas cisternas de 100 metros cúbicos cada una en la planta potabilizadora, destinadas al almacenamiento de agua cruda y tratada. Esto nos permitirá duplicar la capacidad de reserva final antes de la distribución, optimizando además el consumo energético y reduciendo los riesgos de fallas en el sistema”.



Asimismo, el funcionario provincial analizó el impacto de la inversión: “El gobernador Maximiliano Pullaro está cumpliendo con los vecinos del norte los compromisos asumidos. Son obras estratégicas como nunca en la historia se hicieron, que demandan un esfuerzo presupuestario muy grande”. “Mientras a nivel nacional el sector de la infraestructura se encuentra paralizado, nosotros decidimos sostener la obra pública con recursos propios porque entendemos que mejora la vida cotidiana de la gente”, diferenció el ministro. Asimismo, sostuvo que “disponer de agua segura y con buena presión transforma por completo el día a día en el hogar: desde la tranquilidad de abrir la canilla para cocinar y lavar los alimentos sin riesgos, hasta garantizar la higiene y proteger la salud de los chicos frente a las enfermedades transmitidas por agua no apta. Son cambios esenciales que devuelven la dignidad a cada familia”.

Trabajo articulado

Por su parte, el senador departamental por General Obligado, Orfilio Marcón, subrayó que “el trabajo articulado entre la gestión de Maximiliano Pullaro y los gobiernos locales permite que los proyectos avancen a este ritmo. Desde el Senado impulsamos la infraestructura hídrica como una prioridad porque garantiza un derecho básico y contribuye directamente al bienestar. Sabemos perfectamente que sin agua de calidad no hay posibilidades de arraigo ni de futuro para nuestros jóvenes en el departamento”.



A su turno, el intendente de Florencia, Fabio Villa, valoró el impacto directo en la salud de la población y el cumplimiento de las metas: “Para los vecinos de nuestra ciudad, ver que los trabajos no se detienen y que ya alcanzamos el 65% de ejecución es una tranquilidad enorme. Esta era una gestión que llevó años de postergación. Gracias a que el Gobierno Provincial escuchó nuestro reclamo y decidió acompañar este proyecto con hechos concretos, estamos a pocos meses de transformar definitivamente la realidad sanitaria de cientos de familias”.

Ampliación de redes

El secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, precisó el desarrollo de las tareas técnicas desarrolladas: “En el último mes logramos un fuerte impulso, instalando 5.000 metros de cañería y completamos tramos claves de impulsión. El plan de trabajo para las próximas semanas incluye avanzar con la ampliación de la red de distribución urbana y ejecutar las tareas necesarias para extender de forma segura la traza de la cañería de impulsión principal”.



La intervención en Florencia forma parte de una planificación técnica global para las localidades del interior santafesino, aportando previsibilidad operativa a los sistemas de saneamiento y consolidando la infraestructura pública como la herramienta indispensable para elevar los índices de salud y equidad en todo el territorio provincial.