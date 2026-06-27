El senador Orfilio Marcón visitó Las Toscas y entregó aportes a instituciones locales

En la jornada del viernes 26 de junio, el senador provincial Orfilio Marcón visitó la ciudad de Las Toscas, donde fue recibido por el intendente Iván Sánchez y miembros del gabinete municipal.

En el marco de su visita, se realizó la entrega de aportes a la Biblioteca Popular José Manuel Estrada y al Hogar de Ancianos Padre Eligio Giacomozzi, instituciones que cumplen un importante rol social, cultural y comunitario en la ciudad.

Posteriormente, el senador y el intendente participaron del acto de renovación de la flota de emergencias del SIES 107 Las Toscas, ocasión en la que también se firmaron convenios correspondientes al Fondo para la Reparación de Efectores de Salud (FONRES), destinados a financiar obras de refacción y mejoras en el Centro de Atención Primaria de la Salud del Barrio Itatí y en la Posta del 107 Las Toscas.

Finalmente, el intendente Iván Sánchez puso en conocimiento al senador Marcón sobre el proceso de renovación de la flota de maquinarias municipales que lleva adelante la gestión local, mostrando las unidades incorporadas recientemente y destacando la importancia de continuar fortaleciendo el equipamiento destinado a la prestación de servicios públicos.

La jornada permitió reafirmar el trabajo conjunto entre el Senador Provincial y la Municipalidad de Las Toscas, acompañando gestiones y acciones que contribuyen al desarrollo de la comunidad y al fortalecimiento de instituciones y servicios esenciales.