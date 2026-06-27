Las Toscas gestionó más de $38 millones para fortalecer la salud pública

La Municipalidad de Las Toscas llevó adelante este viernes un acto en la sede de la Posta del SIES 107, en el marco del proceso de renovación de la flota de unidades de emergencia y del fortalecimiento de la infraestructura sanitaria de la ciudad.

La actividad fue encabezada por el intendente Iván Sánchez y contó con la presencia del director provincial del SIES, Esteban Ledesma; el senador departamental Orfilio Marcón; el director del Hospital “Dr. Walter Delssin”; la presidenta del SAMCo, Lidia Díaz; el director de Ganadería y Sanidad Animal, Facundo Méndez; concejales locales, integrantes del gabinete municipal y personal del servicio de emergencias.

En primer lugar, se realizó la entrega simbólica de las llaves de la ambulancia a los choferes del SIES 107 de Las Toscas, incorporando una unidad moderna que permitirá optimizar la atención de emergencias y los traslados en la región.

Posteriormente, se procedió a la firma de dos convenios de cooperación entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Las Toscas, gestionados por el intendente Iván Sánchez, en el marco del Programa para Mantenimiento de Edificios Afectados a la Red de Salud Pública de Santa Fe.

El primero de los convenios prevé una inversión provincial de $18.155.000 destinada a obras de preservación, conservación y mantenimiento del edificio donde funciona el CAPS Barrio Itatí.

El segundo acuerdo contempla un aporte de $19.950.000 para ejecutar trabajos de refacción y mejoras en la sede de la Posta del SIES 107 de Las Toscas.

De esta manera, la ciudad accederá a una inversión total de $38.105.000 que permitirá mejorar las condiciones edilicias de dos efectores de salud fundamentales para la atención primaria y el sistema de emergencias.

El Intendente destacó el acompañamiento del Ministerio de Salud de la Provincia y remarcó la importancia de continuar realizando gestiones que permitan fortalecer el sistema sanitario público y brindar mejores servicios a los vecinos de Las Toscas.